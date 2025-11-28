大埔宏福苑五級火｜何永賢：逾350人已入住過渡性房屋

善導會「善樓」。(何永賢Facebook)

大埔宏福苑五級火影響大批住戶，房屋局過渡性房屋專責小組昨日(27日)與各過渡性房屋項目的營運機構盤點目前可供入住的單位數目後，統計出合共30個項目有超過1,400個單位可供有需要居民入住，連同房協的專用安置屋邨，初步可提供近1,800個單位。

截至昨日下午6時，「善樓」有126戶共275名受影響居民入住；「樂善村」有33戶約70名受影響居民入住；而「策誠軒」有4戶共14名受影響居民入住。有見大埔區的過渡性房屋項目即將住滿，過渡性房屋專責小組接下來會協助安排有需要居民入住於北區（有80個單位）及元朗區（約500個單位）的過渡性房屋項目。

可直接聯繫營運機構

為盡快提供應急住宿支援，受影響居民現時不需在房屋局網站的「住得易」- 過渡性房屋中央統一平台提出申請或遞交申請表，可直接與相關營運機構聯繫。房屋局會為有需要居民提供相關項目資訊，亦會繼續與營運機構協調各項目的入住安排，市民可致電3611 8482聯絡房屋局轄下的過渡性房屋專責小組。此外，房協正全力配合房屋局支援火災居民的行動，已經調動轄下暫租住屋項目可供入住的空置單位，包括「策誠軒」的約90個單位，以及房協轄下出租屋邨內的暫租住屋單位，供受到影響居民暫住。有需要居民可致電房協暫租住屋支援熱線2839 1393。

