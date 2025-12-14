大埔宏福苑五級火｜何永賢：1,424戶入住過渡性房屋及房協提供的單位

@fb 房協人・情・味 Housing Society Community 圖片

大埔宏福苑火災發生後，社會非常關注災民的安置。房屋局局長何永賢今日(14日)更新宏福苑居民中長期安置方案的最新進展，截至今日中午12時，已有1,424戶、共3,230人入住過渡性房屋及房協提供的單位。她又指，目前尚餘約380個過渡性房屋單位和約90個房協單位可供使用，讓有需要的居民入住。此外，已有2戶共5人入住屯門寶田中轉屋。現時寶田邨已安排300個單位，預計未來一星期將增加至500個單位可供入住。

另外，房協的單位及房委會的中轉屋也成為需要電梯的居民的主要選擇。何永賢感謝房協一直以來的全力配合，並「多走一步」為居民籌備生活必需品，包括床架被褥、枱櫈、電器、拖鞋紙巾，共同為宏福苑居民提供全面支援。何永賢表示，政府會繼續努力，讓更多有需要的宏福居民盡快安頓下來。

