bgi99uecwwp5.jpg

大埔宏福苑發生大火，社會高度關注居民安置及重建問題。香港測量師學會會長、樓宇安全學會會長何鉅業今早(11日)在港台節目中指出， 7座受大火波及的樓宇中，首先起火的數座損毀較為嚴重，但有個別單位影響較輕，即使是專業技術人員，現階段亦難以完成全面評估，判斷進行加固修復還是拆卸重建，長遠方案仍需倚賴詳細的技術檢驗作評估。

原址重建至少需時 4 年以上

何鉅業稱，根據經驗判斷，火災對結構或會造成嚴重損害，但實際影響需視乎受損位置是否為主結構、以及所處樓層高低等因素。他分析，受損較嚴重的樓宇進行修復的經濟效益可能不高；損害較輕的樓宇則各處受損程度不一，技術分析必須仔細，相關討論亦不能僅從技術角度出發。他認為原址重建未必是最佳方案，今次火災造成嚴重傷亡，許多居民或不願重返原址，加上原址重建至少需時4年以上，仍需處理善後、業權及公契等問題。若於附近覓地重建，則須評估高密度住宅對排污、噪音、火警風險等各方面的影響。

可採用組合模式分期推進重建

何鉅業強調，今次屬特殊事故應特事特辦，可考慮以分散模式處理。政府應提高靈活性，讓居民選擇現有居屋單位，無須等待4年多，即可於短期內獲得永久居所。他補充，政府出手安置居民無可厚非，只有政府能統籌如此規模的工作。事件涉及近2,000戶，以整體資源與能力而言，房委會較具條件提供短期多元安排，他認為最重要是加快處理，可採用組合模式分期推進重建，但最終仍須尊重業主意願與共識。

應提供更多重建選擇

本土研究社成員陳劍青在另一電台節目表示，應向宏褔苑災民提供更多重建選擇，包括廣福邨寵物公園及人造足球場等，有關用地可建戶數與宏褔苑相若，加上已完成規劃，能縮短安置時間。對於民建聯建議在富善邨建造學院訓練場重建宏褔苑，他認為是其中一個選擇，但關注鄰近煤氣公司，地下可能有高壓管道，有技術限制。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔宏福苑五級火-何鉅業稱原址重建非最佳方案-政府可提供現有單位助安居/626962?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral