金管局總裁余偉文表示，按揭方面的問題是非常複雜。(資料圖片)

金管局總裁余偉文表示，大埔宏福苑火災涉及的按揭問題非常複雜，正與政府、保險、銀行和法律界密切聯繫及討論，要視乎保險及重置安排，以及是否涉及法律的程序，之後才能提出方案解決，

余偉文強調，業界已推出兩輪合計11項支援措施，包括六個月按揭還款寬限期等，讓各方有空間研究如何處理往後的貸款，如災民有需要進一步銀行服務支援，將會繼續推出不同措施。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/財經/大埔宏福苑五級火-余偉文-按揭問題非常複雜-業界已推兩輪共11項支援措施/626961?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral