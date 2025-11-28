宏福苑逾 800 消防員日夜奮戰｜圖輯
大埔宏福苑五級火｜保險業聯會稱業界主動尋找相關客戶提供協助
大埔宏福苑前日(26日)發生五級火，造成重大傷亡。香港保險業聯會行政總監劉佩玲今早(28日)在港台節目表示，保險業界都採取特別安排，並主動尋找相關客戶，盡量提供協助。知道事件中的承建商有就涉事維修工程購買工程保險，相關保險公司已著手處理，但仍有待進入現場了解情況方可作出評估。
將建立專題網頁供查閱
劉佩玲又指，與居民較有切身關係的人壽保，意外和醫療住院保險等，保險業界會優先處理與宏福苑相關的賠償問題，並採取彈性安排，例如人壽保險索償毋須死亡證。至於火險與家居財物保險方面，火險賠償要多些時間處理，因為有待公證行入場了解樓宇損毀情況。至於家居財物保險，主要是包括電器財物損毀方面，保險公司會彈性處理，例如考慮先給予一筆過賠款，或發放臨時家居特別賠償等，保險業聯會將建立專題網頁，方便宏福苑居民查閱。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔宏福苑五級火-保險業聯會稱業界主動尋找相關客戶提供協助/623033?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
