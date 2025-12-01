大埔宏福苑五級火｜倖存者阿Wil：打開門，眼前就一黑，連呼吸都是奢侈

精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
大埔宏福苑五級火｜日前大埔宏福苑發生的五級大火，造成了嚴重的生命損失，死亡人數增至94人，另有78人受傷。這場社區浩劫，讓無數家庭陷入絕望。這場社區浩劫，讓無數家庭陷入絕望。然而，在一片焦土之中，亦有英勇和專業救援的故事。
編輯：Medical Inspire
居民阿Wil（化名）回憶事發當日，當他從太太電話中得知火災後，他準備換衣服逃生：「正當我打開門的那一剎那，我眼前就一黑，濃煙將我吞噬」。濃煙密佈到連手機電筒也無法穿透，他感到呼吸困難，只能馬上關門回到家中。當他得知「大堂已經變成火海」，最後的生路已斷絕，他知道自己將「囚禁在這座名為『家』的煉獄之中」。
他冷靜地找出濕毛巾自救，然而當他聽到門外走廊有人呼救，他毫不猶豫地拿著濕毛巾衝出。僅僅不到十秒的暴露，他的眼睛已經不停標眼水，喉嚨感到熾熱。他確定若不將走廊的人救出「後果一定不堪設想」，最及後他成功摸到一對夫婦，並將他們拉回單位內。
阿Wil所經歷的「喉嚨熾熱」 與流眼水，正是急性煙霧吸入傷的典型徵兆。火災產生的熱能和化學煙霧會對呼吸道黏膜造成即時刺激和損傷。若延遲處理，有毒氣體如一氧化碳（CO）的積聚，將會嚴重阻礙血液攜氧能力，特別是對心臟和中樞神經系統造成致命威脅。
在漫長的等待救援過程中，阿Wil與他救回的夫婦被困數小時。阿Wil為這對夫婦提供了水、襪子、鞋和長褲，並告訴他們「死不了的！」。然而，那對夫婦開始出現氣喘的症狀。
在密閉空間被困幾小時，即使有濕毛巾，空氣中的一氧化碳（CO）濃度仍是致命的隱形殺手。CO無色無味，極易與紅血球結合，導致全身缺氧。事發當晚，深夜陸續有人獲救，包括嬰兒、老婦等，這類體弱人士對缺氧更敏感，影響更迅速、更嚴重，故此醫護人員在救援現場必須準備立即提供高濃度氧氣治療。
值得一提的是，有居民指出維修期間，窗戶被發泡膠封滿，他們是開窗後方知起火，延誤了逃生時機。
在等待雲梯救援的四點多到六時這段時間，阿Wil形容這是一種「徹底的『無能為力』，比濃煙更令人窒息」。他曾嘗試透過電話，向身在外國的媽媽報平安，語氣冷靜地說：
「媽媽唔使擔心，消防員救緊我，我冇事啦。」
然而，收線的那一刻，他眼中卻帶有淚光，感覺像「生離死別」。最終他在傍晚六時，透過雲梯獲救，阿Wil讓那對夫婦先離開，展現出人性的光輝：「我比較後生，我還可以忍受多一會，你們先離開吧」。
在離開前，他環顧一片狼藉的四周，想到曾經「廢寢忘餐」完成的模型、限量版收藏、妻子重視的東西……感嘆：「我什麼都想帶走……卻什麼都帶不走」，彷彿在和這個家作最後的道別。
身體脫險後，心靈的創傷才剛剛開始。阿Wil在醫院接受觀察時，當姑娘問他會否急著出院，他搖搖頭默不作聲，心裡想著：「我還能回家嗎？」。這種對「家」的失落與對未來的不確定性，阿Wil感悟：「在無常面前，我們從來都不是主人，只是暫時的、脆弱的棲居者。」
應對災難後的心理創傷，心理急救至關重要，事件後已有註冊社工設立了緊急輔導站，輪流全天候提供支援。身體的復原需要時間，心靈的重建更需專業與社區的支持。正如阿Wil所說：
「Though times are tough, our spirit is tougher. Let’s heal and rebuild together」
