大埔宏福苑五級火｜全紅嬋等廣東省運動員為香港加油：你們真的很棒

大埔宏福苑五級火，奧運跳水金牌得主全紅嬋等多位知名廣東運動員向受災居民表達深切慰問(影片截圖)

大埔宏福苑五級火釀成重大傷亡，內地各界亦紛表關注，包括奧運跳水金牌得主全紅嬋等多位知名廣東運動員向受災居民表達深切慰問。他們表示有香港社會各界的團結互助，更有全國人民的鼎力支援，相信香港同胞一定能戰勝困境，早日重建家園。

全紅嬋表示，這幾天看到香港火災的新聞，心裡特別難過，也特別牽掛香港朋友，現在一定是很難捱的時刻，她請一定不要害怕、不要放棄，「就像我在訓練時遇到困難一樣，只要堅持住、不退縮，就一定能跨過這個坎」，她祝福「你們往後的每一天都平平安安、順順利利！我們一直和你們在一起！香港加油，你們真的很棒！」另一名奧運跳水冠軍謝思埸亦向救援人員致敬，以及向受災同胞表達慰問。





王柳懿、王芊懿：已把香港當成第二故鄉

其他為災民打氣的，還有去年在巴黎奧運奪得雙人花樣游泳（韻律泳）金牌的孖生姊妹王柳懿和王芊懿，二人現時於香港教育大學修讀教大教育博士（中文班），並獲頒專項傑出運動員獎學金。她們表示：「大埔宏福苑火災的消息一直讓我們揪心不已，時刻牽掛著受災的每一位同胞。我們如今在香港求學，早已把香港當成了第二故鄉，這座城市的冷暖與同胞的安危，我們感同身受。」

