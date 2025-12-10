大埔宏福苑五級火｜兩餸飯老闆急停業，動員兩舖狂製300餐送災區，霸氣拒收錢：走呀！快D車過去！

大埔宏福苑五級火｜大埔宏福苑五級火不僅令許多市民痛失家園，更將前線消防員和救護員們推向了體力和精神的極限。泰極星食品公司老闆在當日傍晚時收到消息，指災區急需大量熟食飯盒。有消息指特別是前線消防員和救護員仍未有飯開，情況並不樂觀。

編輯：Medical Inspire｜圖片來源：泰極星食品公司

大埔宏福苑五級火｜兩餸飯老闆急停業，動員兩舖狂製300餐送災區，霸氣拒收錢：走呀！快D車過去！

大埔宏福苑五級火不僅令許多市民痛失家園，更將前線消防員和救護員們推向了體力和精神的極限。泰極星食品公司老闆在當日傍晚時收到消息，指災區急需大量熟食飯盒。有消息指特別是前線消防員和救護員仍未有飯開，情況並不樂觀。

廣告 廣告

當時已是晚上9點過後，一般食店已接近收舖，要在極短時間內趕製300盒飯根本是不可能的任務。泰極星老闆深知必須「爭分奪秒」，並判斷只有在被稱為「三餸飯戰場」的佐敦，才能找到擁有足夠「現成」資源及極速出餐能力的店家。他迅速鎖定目標，衝往佐敦尋找擁有冰室和三餸飯「孖住兩間舖」資源的「佳記」老闆黃生：

「論速度，配套，及所有野已經現成，加上𢳂菜姐姐既速度，呢種情況冇野堅得過三餸飯！」

泰極星老闆帶著現金趕到佐敦「佳記」找到黃生，黃生一聽到是要做300盒飯送往大埔災區，半句細節都沒有詢問。只是略帶埋怨地說樓主「咁夜先搵我」，但隨後即刻展現出驚人的決策力與動員力。

黃生即時向正在排隊的顧客致歉，並果斷宣佈：「今晚提早收舖，全數去大埔」。現場客人得知情況後也諒解離去。黃生隨即下令員工將兩餸飯舖內所有現成的白飯和菜式，全部打包準備出貨。

當黃生目測現有資源莫說300盒，連200盒都可能不足時，他立刻衝到鄰店「佳記冰室」，對廚房人員下令：即刻加班火速即製炒飯。在黃生兩間店舖盡全力配合下，短短半小時內極速製成了250盒飯。

當飯盒製作完成，衆人隨即忙著將飯盒搬上泰極星老闆、泰基隆林生、寵物Albert及其朋友的三架車。其後泰極星老闆準備向黃生支付飯錢時，黃生卻立刻一手擋住，完全拒收所有款項，更霸氣地表示：

「我下晝睇住新聞到而家，我都想做啲野，但我冇呢方面渠道，咁啱你就搵我，唔使講喇，快啲車過去。」

儘管泰極星老闆堅持表示可以收取成本價或收平，並指有其他熱心老闆「科水」支援，但黃生毫不猶豫地催促道：「走呀！快啲啦。」絲毫沒有浪費時間糾纏，將所有飯盒免費贈送，只求物資能盡快送達前線救災人員和災民手中。

最終在眾人合力下，這批載滿愛心與能量的飯盒，連同路經大圍從小漁坊傑佬處接上的50盒飯，湊足300盒，以及「盡塞爆一箱又一箱油站樽裝水」火速送往大埔中轉站，交予「大埔為食友 Louis」安排分發。

在處理五級火警這種極端緊急事故中，及時送到的熱飯，就如同戰場上的「生命線」，確保了救援人員的基本生理機能。前線消防員及救護員在高溫、高壓和長時間體力消耗的環境下工作，面臨巨大的生理壓力。若長時間保充不足，隨時會引發嚴重後果。

救援工作要求高度集中力、快速反應和精準決策。碳水化合物是身體，特別是大腦，快速獲取葡萄糖的主要來源。若缺乏能量，血糖會迅速下降，導致救援人員出現頭暈、反應遲鈍、判斷力錯誤等危險。黃生提供的熱飯，正正能迅速穩定他們的血糖，保障在極端疲勞下，他們仍能維持清晰的認知功能，避免因失誤造成的二次傷害。

感謝佐敦佳記老闆黃生與泰極星老闆等一眾善心人士，為前線救援人員們提供了最及時、最急切的「生命支持包」。

📍佐敦佳記

📍泰極星食品公司

📍泰基隆

📍小漁坊

📍零食爆倉寵物百貨