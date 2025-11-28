大埔宏福苑五級火｜公益金取消周日百萬行活動 善款撥火災援助基金

大埔宏福苑五級火造成的死亡人數增至94人，公益金公布，經審慎考慮，決定取消原定於下周日(30日)舉行的公益金港島、九龍區百萬行 2025/26 - 中九龍繞道(油麻地段)，以便各相關部門及協助單位能集中資源，全力投入火災善後工作

大埔宏福苑五級火造成的死亡人數增至94人，公益金公布，經審慎考慮，決定取消原定於下周日(30日)舉行的公益金港島、九龍區百萬行 2025/26 - 中九龍繞道(油麻地段)，以便各相關部門及協助單位能集中資源，全力投入火災善後工作。所有已收善款，經捐款機構及善長同意後，將全數撥入「公益金及時雨大埔火災援助基金」，公益金辦事處將跟進有關安排。

公益金於昨日宣佈撥出港幣五千萬元，成立「公益金及時雨大埔火災援助基金」，為受火災影響的家庭及人士提供緊急經濟援助。此外，公益金衷心感謝各界熱心支持，中國銀行（香港）及莎莎美麗人生慈善基金率先響應，分別捐款港幣一千萬元及港幣一百萬元予「公益金及時雨大埔火災援助基金」，協助公益金支援受影響人士。

