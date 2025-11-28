精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
大埔宏福苑五級火｜前保安經理：消防警報系統屢被關 曾反映問題不獲理會
大埔宏福苑發生五級火。曾經在宏福苑任職保安經理的黃先生今早(28日)在商台節目表示，入職不久已經留意到大維修的不同問題，包括消防警報系統不時被關掉，施工工人經常透過走火樓梯出入大廈等。他曾經向上級反映問題但不獲理會，認為自己無法改變現狀，因此只工作了兩星期就辭職。
安排工人從走火樓梯出入
黃先生在物業管理行業已經有10年經驗，對於屋苑管理有一定程度掌握，初來宏福苑時已經盡快留意屋苑環境，探討有何「甩漏」並盡快跟上司提出改善建議。他舉例指，發現屋苑消防警報系統不時都會被關上，他曾為此詢問原因，上司表示有時工人完成工作後比較髒，就安排他們從走火樓梯出入，不用經過大廈大堂。當警報系統被關上後，除了走火樓梯的大門不會因為被打開而響起警報，消防水泵亦會暫停運作。黃先生又曾見到，工人會以物件攝在防火門的門隙，指出防火門長開不只會出現消防問題，亦會引伸賊人或陌生人進入等保安問題。
曾目擊工人在施工地點吸煙
黃先生又表示，曾親眼目擊工人在施工地點吸煙，每當街坊致電投訴，他都要上去跟進要求停止吸煙，工人當刻都有配合，但在他離開後會否故態復萌就不得而知。他又指，曾經跟承辦商個別代表反映，希望他們勸籲工人不要在施工地點吸煙。他又解釋，在窗外貼上發泡膠通常是因為怕施工期間刮花窗花和玻璃，不過在他任職期間，宏福苑的工程並未開始處理相關問題。在知悉今次火災後，他不禁慨嘆「點解會咁」，認為災難原本可以避免，又相信如果他繼續在此上班，並遇上這樣的事，情況未必會如此差。
