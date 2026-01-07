b5d823b9-6835-48a8-b6d4-3066de137b3f.jpg

大埔區議會昨日開會後，委任為羅曉楓「大廈管理工作小組」主席。他表示，宏福苑火災後曾就重置方案詢問居民意見，有部份表示希望可以原址重建，但不少居民最終都是希望留在大埔區。他所屬的經民聯向政府建議，可考慮利用區內頌雅路西一塊原用作興建公屋的熟地，作為重置方案。

冀農曆新年前後公布初步消息

羅曉楓今早(7日)在港台節目表示，根據政府資料，該地皮最快於2030年可以落成單位，提供1,300伙，是現時最快及最適合居民的方案。他說最終方案仍有待政府公布，但除了原區重置，政府亦可考慮重購業權，甚至讓宏福苑長者業主輪候公屋等。他期望政府在農曆新年前後能公布初步消息，並表示小組最快明日(8日)召開會議，邀請區內法團或管理公司會面，了解在大廈管理時所面對的問題，就日後如果進一步修訂《建築物管理條例》收集意見，亦會研究改善大廈維修時的授權票問題。

可委派技術官員成為「大廈醫生」

新界東南立法會議員兼西貢區議員方國珊在同一節目表示，必定會加入「大廈管理工作小組」。她建議，政府可委派與大維修有關的技術官員，列席工作小組會議，成為「大廈醫生」，為年長且缺乏專業知識的法團及業委會成員提供意見與支援，判斷大廈需否進行大維修。她又認為，現時大屋苑維修中不時出現假授權情況，建議引入第三方核實授權書機制，核實業主的授權。

期望政府設統一監管標準

立法會議員、東區區議員植潔鈴表示，在區議會架構內成立工作小組，可以聚焦討論大廈管理議題，能更有效處理維修管理問題。她說東區舊樓多，大維修工程亦多，不少法團成員都是義務為大廈服務，未必有相關專業，監管施工標準能力有限，期望政府設統一監管標準，或規定政府機構監督工程。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔宏福苑五級火-區議員稱不少居民冀留在大埔-倡用頌雅路西地重置/634054?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral