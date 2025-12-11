大埔宏福苑五級火｜卓永興稱自住業主前後收兩筆各10萬元補助

WhatsApp Image 2025-12-10 at 15.47.50 (1).jpeg

政府在「大埔宏福苑援助基金」下新增一項向宏福苑全數八座的業主提供一次性的10萬元補助。政務司副司長卓永興表示，新公布的10萬元補助是給予每戶業主，因為考慮到有業主放租宏福苑單位，利用租金作為主要收入，維持生活，而早前大廈在大廈維修也花了一筆錢。

卓永興今早(11日)在電台節目指出，早前政府從基金向每戶受影響家庭發放的10萬元生活津貼，是給予居住在宏福苑的所有住戶，包括租客及自住業主，因此自住業主前後將會收到兩筆款項。他表示，就發放給業主的補助，當局會在土地註冊處核實資料，相信不用等很久，經核實後預計一兩日可陸續發放。

不排除基金可用作重建

「大埔宏福苑援助基金」收到的外界捐款約31億元，連同政府投入的3億元啓動資金，基金總額約為34億元，政府各項援助計劃承擔的總金額約為4.7億港元。卓永興指出，基金給予居民的援助是持續，包括中長期支援，並無時間所限，援助範圍包括房屋需要及相關用途。被問到基金是否可以用作重建，他表示不排除任何可能性，有關重建安置問題，財政司副司長黃偉綸領導的小組正研究，相信日後會考慮以購買宏福苑的時間點作考慮。他同時澄清，所有由政府提供的臨時住宿，均是完全免費，呼籲市民切勿相信收費謠言。

