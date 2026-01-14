大埔宏福苑五級火｜原區重置以大埔頌雅路西居屋最快落成 可提供1500個單位2029年起入伙

8bea6ca4 06b9 4476 885e a1776e423325

立法會今日召開今屆首次大會，討論政府提出有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作的議案。政府指原區重置方面，以大埔頌雅路西居屋最快落成，可提供1,500個單位，2029年起入伙。

政府提出「有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作議案」，應急住宿安排工作組組長、財政司副司長黃偉綸表示原址重建需時9至10年，即最早在2035或2036年才可入伙，等候時間漫長。他解釋必須先處理每個單位的業權及法律問題，才可清拆宏福苑。他假設建屋需時4至5年，清拆需1年半，即是要在3年左右處理大量業權及法律問題，挑戰相當大。

黃偉綸理解不少居民關注原區重置的長遠安排，他指出在大埔頌雅路西興建居屋，落成時間是最短。選址可提供1,500個單位，當中900個單位預計2029年下半年入伙，其餘600個單位則可在十多個月後入伙。

強調必須讓居民「有得揀」

有關收購業權的建議，政府早前引述測量師學會估算宏福苑在火災前的市場成交價，未補價單位呎價為6,000元，已補價單位為每呎8,000元，他指此只是讓居民參考，不代表是政府的最終收購價。黃偉綸強調必須讓居民「有得揀」，即使未必能夠充分滿足每名居民的意願，仍努力提供多項選擇。

政府列出時間可令居民有時間概念

政府提出原址重建需時約10年，民建聯新界東北議員陳克勤發言時提及政府列出時間可令居民有更清晰的時間概念，思考是否能等待或值得等待原址重建。原區安置方面，政府提出可在大埔頌雅路西興建居屋安置災民，社會有聲音指位置偏僻。陳克勤則認為頌雅路西在富蝶邨附近，具備社區設施和公共交通交匯處，並非外界所指的「山旮旯」。

選舉委員會界別議員管浩鳴發言時指，留意到有人擔心今次政府做法，成為日後處理其他災難的先例。他強調大家同情災民，安置他們是政府絕對的責任，不過政府需要透明地向公眾交代如何善用公帑，讓大家知道最終政府為甚麼選擇某些安置方法，及就收購業權價錢上有客觀說法。他又指今次由「一戶一社工」加上公務員組成團隊處理善後工作是德政，希望政府設立應對大型災難流程的標準，在萬一發生事故時啟用機制。

房屋局局長何永賢提及，受災樓宇鋼筋混凝土的牆身、橫樑、樓面板等，因火災產生的極高溫度出現不同程度的弱化及損毀，包括在多處出現混凝土爆裂、剝落、鋼筋暴露、變形，甚至彎曲等，形容「內傷」很嚴重。雖然樓宇沒有即時倒塌的危險，但估計7座樓宇長遠需要拆卸的可能甚高。

政府建議為受影響居民推出特設銷售計劃，並將大埔頌雅路西用地由公屋改作居屋，社會有聲音憂慮會延長其他市民輪候公屋的時間。何永賢解釋局方雖建議將提供約1,300個公屋單位的頌雅路西項目改為居屋項目，但同時已在粉嶺北新發展區第15區覓得另一個地點，由原本提供約1,400個居屋的項目改為公屋，可補充頌雅路西原本的公屋單位供應。

調查及規管工作組組長、政務司司長陳國基指政府會全面提升消防安全治理能力，包括修改法例，規定以後如因工程需要暫時關掉消防裝置，必須事先獲得消防處批准，把相關規管由「事後知會」提升為「事前把關」；大幅提高註冊承辦商簽發虛假或誤導性消防裝置及設備證書的罰則，包括增加罰款，以及可判處監禁。

強化樓宇維修監管及執行力度方面，陳國基表示發展局將與建造業議會商討，由建造業議會搜羅並向業界推薦棚網供應商名單。政府又建議就因大維修而搭棚的樓宇，訂立安全相隔距離標準。打擊圍標問題上，政府建議加強巿建局「招標妥」功能，為參與的顧問及承建商制定嚴格的「預審名單」；由市建局因應維修項目的範疇，為業主進行招標、評標，只有「預審名單」內的顧問及承建商才可參與競投。

截至昨日，212名居民仍居於民政及青年事務局協調的酒店房間、530名市民仍居於青年宿舍或營舍，而現居於過渡房屋、房協及房委會項目單位有3,639人。目前，尚有1,000多個單位可提供較長期的居住安排，供應足夠。截至昨日，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」約有43億元，並已推出11個援助項目為受火災影響的人士提供緊急財政支援，涉及12億元。

首次大會，首先由李家超就特區政府對新一屆立法會的期望、行政立法良性互動關係，以及有關大埔宏福苑火災的支援和善後事宜發言。李家超表示執法部門及獨立委員會會一絲不苟，查個水落石出。他會問責到底、追責到底，「無論是政府或非政府人員；無論是基層或高層，都會公平地按事實追責懲處。」

李家超相信議員會提供寶貴意見，和政府一道同心同德，共同推動火災後的支援和重建工作，推行系統改革，共同建設更安全的香港，讓市民生活得更安心。李家超指出處理火災後的支援和重建是即時的工作，同時要「拼經濟、謀發展、搞建設、惠民生」。李家超希望議員在履行治港的重任中勇於承擔，在反映民意的過程中，不是隨波逐流，會帶領市民，為他們提供正確的資訊和事實，過濾錯誤信息，發揮治理者的影響力。李家超強調樂意聽取議員認同或不認同政府的意見，如果議員不認同政府的政策，請他們指出問題並提出建議，政府會重視和認真考慮；當政府做得對的時候，亦希望大家公道說出。

