何永賢指原址重建需時，難負擔長期租津。(資料圖片)

宏福苑五級大火發生已逾兩個月，政府至今未有敲定重置方案。房屋局長何永賢今日(8日)表示，已收集超過九成居民意見，正積極分析；又提到若原址重建，要在2035年才落成，政府是否一直提供租金津貼，強調要平衡各方資源。

何永賢出席電視節目《講清講楚》時表示，早前透過「一戶一社工」向災民收集賠償方案意向，其中以頌雅路西的安置方案時間最短，至於原址重建則需時10年，即2035年才能落成。她指，目前的租金津貼暫時是兩年，若要原址重建，則要再多8年，「咁係唔係呢8年都要做租金津貼呢？財政負擔計落去，會成為一個點樣嘅數字呢？」若然選擇頌雅路西，則可考慮延長租金津貼一至兩年。

廣告 廣告

何永賢表示，雖然社會大眾同情災民，但亦要考慮平衡點，儘量開放選擇，但又不能有衝突。她舉例，例如又要賠償，又要自己物業，「呢啲就不能過多」。

對於災民何時才能重返單位，何永賢指7座受災樓宇受損嚴重，擔憂安全問題，亦要尋找專家處理拆棚工作；在沒有升降機的情況下，年長居民如何上樓等，都需要考慮。

暫有4000過渡單位留予受影響租戶 料業主不會同時改裝

此外，《簡樸房條例》將於下月1日起生效，長沙灣義華大廈過百分間單位租客早前被業主要求遷出，何永賢表示，已為居民舉辦「睇樓團」參觀過渡性房屋，亦有住戶符合資格申請簡約公屋。

政府早前估計有3萬多個要改裝的劏房，何永賢指，現時有大約4,000個過渡性房屋單位預留予受影響租戶，已足夠應付劏房戶暫時遷置需求。她相信，業主不會集中在同一時間改裝，而有部分受影響租戶可能選擇到私人市場，所以同時間不會有大量租戶需要入住過渡性房屋。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1009861/大埔宏福苑五級火-原址重建需8至9年-何永賢-難負擔長期租津?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral