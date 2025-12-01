向外媒稱竹棚助火勢蔓延，理大副教授黃鑫炎致歉。(香港理工大學)

大埔宏福苑發生五級火，引發外界討論竹棚應否被取替。理工大學建築環境及能源工程系副教授黃鑫炎早前接受英國第四頻道訪問，談及竹棚會助長火勢蔓延，更稱有內地消防車到港協助撲火等，有關言論引起爭議。他昨日透過學系發聲明澄清和致歉，強調無意將火勢蔓延的成因，歸究於棚架的竹枝。

完成調查前將避免公開評論

黃鑫炎在聲明指，訪問中引述消防工程師學會報告，指出竹與木材同屬可燃物，具易燃特性，但同時有提及棚網及發泡膠板可能助長火勢。他強調，竹對火災的影響是複雜的科學議題，需要經詳細調查驗證，本意是希望提醒需謹慎使用竹枝。至於訪問中錯誤提到有內地消防車抵港協助救火，有關說法是誤解社交平台的圖片，而他曾提到火勢在一至兩分鐘內蔓延至30層，亦只是觀察到火勢迅速擴散而非基於詳細調查，對相關說法致歉。他指身為學者，深知言論承載專業操守，在完成有關調查前，將避免發表更多公開評論。

廣告 廣告

tha2riaka5wm.jpeg

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔宏福苑五級火-向外媒稱竹棚助火勢蔓延-理大副教授致歉/623677?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral