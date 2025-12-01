周守仁與多名教會成員前往鄰近宏福苑的廣福休憩處公園探望居民，並一同為災民祈禱。(天主教香港教區媒體「沸點」)

大埔宏福苑五級大火，教宗良十四世發出唁電，為受災的香港市民及死難者祈禱。香港教區主教周守仁樞機和甘寶維副主教，周日(30日)到大埔聖母無玷之心堂主持彌撒，向教友及當區居民表示慰問。周守仁透露，已知有3名堂區教友在大火中離世，目前仍有教友行蹤不明。

周守仁在講道中提及，事件令人傷痛，教會與受難的民眾同行，並提供援助，在世者也可為亡者祈禱，相信上主會與人一起悲痛，提醒教友要惜遇惜福，因為一切非必。他亦提到，在愛中也要求真，該檢討以找出問題所在，不要激發仇恨，卻須客觀和勇敢地找出錯誤，對有問題的文化與制度尋求改善，讓在世的人更平安有愛、安全地生活。周守仁其後亦與多名教會成員，前往鄰近宏福苑的廣福休憩處公園探望居民，並一同為災民祈禱。有災民在祈禱時亦情緒激動，周守仁擁抱對方予以支持。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔宏福苑五級火-周守仁指3名教友離世-稱檢討問題同時勿激發仇恨/623798?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral