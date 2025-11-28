02-01_16.jpg

發展局昨日與業界會面，商討如何推進金屬棚架取代竹棚架的路線圖。局方表示，與會者同意製定「非一刀切」但方向清晰的行動綱領，包括識別何種工作情景比較適合轉用金屬棚架。香港建造業總工會理事長周思傑表示，工會對業界轉型持開放態度，但關注金屬棚架的儲存和運輸等問題，估計要全面轉型需時超過兩年。

周思傑今早(28日)在港台節目說，金屬棚架較竹棚耐燃，但遇火受熱達到某一個高溫時會較易倒塌。以往外地使用金屬棚架亦發生過嚴重事故，認為根本問題不是搭棚用甚麼物料，而是施工管理問題。他以大埔宏福苑五級火為例，關注為何8座樓宇一起維修，如何評估風險，為何事前無人知道棚網可能並非阻燃及安裝發泡膠於窗戶等。

竹棚師傅學一星期便能掌握

周思傑又說，過去勞工處與業界都有討論改用金屬棚架問題，金屬棚較竹棚重很多，佔用空間大，儲存是問題，由於不少街道較狹窄，要運送和搭建金屬棚亦不容易。本港竹棚師傅約3千多人，金屬棚師傅約2千多人，有部分同時懂得兩種搭棚方法，由於金屬棚架的材料和接駁方法已改良不少，估計竹棚師傅學習一星期左右便能掌握搭金屬棚技藝。另外，金屬棚在技術層面沒有竹棚的高，因此日薪或較搭竹棚少數百元。

金屬棚同樣會構成風險

建造業分包商聯會永遠榮譽會長伍新華在同一節目表示，整體支持轉型，但認為要分階段進行，例如可以先在空間較充足的新建樓宇使用金屬棚架。由於金屬較竹重很多，要做俗稱「拉掹」的連牆器加固，較為老舊的樓宇可能未必夠力和穩妥。另外，金屬棚較竹耐燃，但遇熱會變型而缺乏韌性，同樣會構成風險。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔宏福苑五級火-周思傑稱業界關注金屬棚架儲存和運輸等問題/623023?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral