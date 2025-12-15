大埔宏福苑五級火｜喪親家庭支援計劃將長期服務 林正財籲家屬安心求助

xrdcqdnqe27z.JPG

醫務衞生局轄下的精神健康諮詢委員會推出「守望．同行」災後喪親家庭支援計劃，提供三層支援，第一層由社工負責，了解家庭的殯葬及生活等需求；第二層則是專業人士提供哀傷輔導；第三層針對哀傷較嚴重、影響生活的個案，提供轉介至精神科進行藥物治療的服務。委員會主席林正財今早(15日)在港台節目表示，計劃主要為宏福苑的160多個喪親家庭提供情緒及心理上的支援，而且會提供長期服務，呼籲有需要的家屬可安心求助。

暫無人手不足情況

林正財表示，每個人的哀傷經歷不同，大多數人會逐漸適應並回到正常生活，但部分人可能會面臨情緒問題，需要更長時間的輔導。他又指，私人市場有許多臨床心理學家及精神科醫生願意支持此次計劃，暫時沒有人手不足情況，相信日後可藉私人市場聘請專業人士，並會為社工提供培訓及臨床督導，亦會邀請精神科護士等有經驗人士參與計劃。

情緒持續一周或患創傷後遺症

該計劃已接觸了130位死者家屬，有7間機構參與相關工作。林正財指出，目前不少家屬需處理殯葬事務，他們藉此可接觸家屬，但尚有30多個家庭未能接觸。現階段都是急性壓力反應的時候，再過一兩星期持續有情緒反應，就是創傷性後遺症，提醒他們如有需要可通過18111熱線尋求幫助。

