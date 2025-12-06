WhatsApp Image 2025-05-12 at 16.16.50 (1).jpeg

大埔宏福苑五級火至少造成159人死亡。駐港國家安全公署今日就香港國安法有關規定，指針對火災及立法會選舉的虛假信息和炒作抹黑，對一些在港外國新聞機構負責人及記者進行約談。

公署指宏福苑火災發生後，國際社會紛紛表示慰問和關心，廣大媒體密切追蹤、客觀報道。不過，近期有外國媒體涉港報道罔顧事實、散播虛假信息，歪曲抹黑政府救災善後工作，攻擊干擾立法會選舉，挑動社會分化對立。公署認為此破壞了香港當前和衷共濟、共克時艱的氣氛，沒有體恤災民的痛苦和感受，傷害了香港市民的感情，誤導了國際社會的認知，公署對此表示嚴重關切。

廣告 廣告

希望在港外國機構自我珍重

公署希望在港外國新聞機構記者能夠秉持職業操守，客觀公正報道；希望嚴格遵守有關法律規定；希望自我珍重，好自為之，不可觸碰法律紅線。公署指一向嚴格依法辦事，將一如既往密切關注媒體的相關報道。

公署強調任何媒體不得借新聞自由之名，干涉中國內政、干預香港事務。所有在港外國新聞機構負責人及記者均有守法義務，嚴格執行特區有關新聞報道的管理規定，嚴格恪守新聞職業操守，堅持真實準確、客觀公正的報道原則，不得編造傳播虛假信息。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔宏福苑五級火-國安公署約談在港外國新聞機構-指部分媒體歪曲抹黑政府救災工作/625426?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral