大埔宏福苑五級火｜大埔區議會討論善後支援 黃碧嬌冀盡快公布重置方案

大埔區議會今早(6日)舉行今年首次會議，包括討論妥善跟進宏福苑火災的善後及支援工作安排。民政專員陳巧敏宣布，會議開始前全體區議員及在場人士為宏福苑死難者默哀一分鐘，大部分區議員均身穿黑色或深色衣服以示尊重。

大埔區議員黃碧嬌在會上對火災波及的數千居民表示深切慰問，亦向死難者表達哀悼，促請政府當局盡快提出清晰安置方案的時間表，讓宏福苑業戶能夠盡快重返家園。她表示災後不少居民都反映希望可以原區覓地重置，因不少長者都希望留在原有社區，方便自己到醫院覆診及帶孫兒上學，因此認為位置不能距離太遠，令災民能「根在大埔」，相信大埔區仍有土地，可使他們有尊嚴地在區內繼續生活。

建議利用頌雅路熟地重建

經民聯的區議員羅曉楓建議政府部門，利用在頌雅路的熟地為居民重建居所，相信有關地皮在2030年或之前可以完成重建。他又贊成政府在災後解散現有宏福苑法團，因有關法團成員屬義務工作性質，亦是災民身份，現時未必有能力處理複雜的重建及索償事宜。

設立「大廈管理工作小組」

民政事務總署亦提出在18區區議會轄下設立「大廈管理工作小組」。根據大埔區議會文件，「大廈管理工作小組」主席由區議會主席委任，區議會秘書處早前已致函邀請區議員加入，當中有17名區議員加入，包括黃碧嬌。大埔區議員李文傑在會議前於商台節目表示，工作小組以諮詢性質為主，如果是涉及大維修事宜，會交由區議會自身的相關小組委員會討論。一般而言，大廈法團在運作時，未必有時間與區議員聯繫，尤其許多業主本身年紀偏大，未必知道什麼事可向區議員求助。

