大埔民政專員陳巧敏昨日身穿黑白色連衣裙，被市民批評花樣太高調，她就此致歉

大埔宏福苑五級火造成至少161人死亡，包括殉職消防員何偉豪，消防處昨日為何偉豪舉行最高榮譽喪禮，並到宏福苑災場進行路祭。不過，大埔民政專員陳巧敏昨日身穿黑白色連衣裙，被市民批評花樣太高調，她就此致歉。

民政事務總署今早在社交網站發文，指大埔宏福苑火災發生之後，大埔民政專員陳巧敏和團隊一直盡心盡力處理善後工作，但於昨日的路祭儀式上的衣着選擇引起大家關注由衷致歉。

表示會繼續做好善後工作

陳巧敏表示對英勇殉職的消防隊目（追授）何偉豪致以最崇高的敬意和深切的哀悼。未來會繼續做好宏福苑的善後工作。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔宏福苑五級火-大埔民政專員在路祭衣着惹爭議-為此致歉/629764?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral