大埔宏福苑五級火｜大埔浸信會公立學校料新學校遷入新校舍

校舍在大埔宏福苑內的大埔浸信會公立學校，校長表示學校在9月的新學年，將可遷入區內另一小學的舊校舍。

大埔浸信會公立學校校長蕭婷表示，校方將在9月的新學年使用大埔區前中華基督教會基正小學的舊校舍，並正與教育局討論校舍的翻新以及設施的規劃，預計當局可以在6月交付校舍。她表示，學生大部份居於廣福頓，從廣福步行至新校舍約要15分鐘，故此新學年會提供校車接送。

校長表示，學生目前要在2個不同校舍內就讀，對校方帶來挑戰。她指家長多數都表示理解以及支持，而學生整體適應情況理想，情緒亦逐漸平復。她表示目前大多數受影響的家庭都已經有安身之所，少部份學生居住在大埔區外，仍有2至3位學生需要繼續提供支援。她又表示，學校已調整考試安排，原本每學年的3次考試，現時取消原有3月的第2次期考，但保留期末考，而時間會延遲一個星期。

