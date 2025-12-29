大埔宏福苑五級火｜大埔超級城元旦舉辦《愛心同行綜藝日》 為社區帶來希望正能量

【Now新聞台】擔任立法會議員超過四分一個世紀的張宇人月底任期屆滿。他接受本台專訪時表示，任內最遺憾是2003年就廿三條立法做錯了決定，又表示不介意別人叫他「廿蚊張」。立法會議員(飲食界)張宇人：「我應不應該放20元紙幣在這，告訴人們我是『廿蚊張』？我現在不介意，幾難得我們行走江湖的有個『朵』，「撻朵」都易『撻』。」「廿蚊張」是張宇人廿五年議會生涯中最出名的花名。2010年3月18日，張宇人：「大概廿元就殺傷力不大。」這位精打細算的飲食界議員當年就最低工資答了一句「殺傷力不大」，即使後來做民調覺得應該24元，但外界都繼續叫他「廿蚊張」，他亦因此受到不少批評；今日仍不認同最低工資，但不會要求推翻。張宇人：「所有經濟的科目，最基本簡單的都覺得最低工資不應該有，這個通常是政客用來爭取選票的做法。我從不介意員工工資是高的，這是市場調節。我不會以及法例已立、不能推翻，沒有一個政府、議會有一個政治能量會推翻最低工資。」「廿蚊張」、最低工資陪伴他十多年，而廿三條立法就是他任內最大的遺憾，足足伴了他超過廿年才解開。2024年3月19日，張宇人：「所以為何是一個歷史包袱，很高興今天通過了，我們向前看。」

