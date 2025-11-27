大埔宏福苑五級火，大批巿民自發支援，深夜組人鏈運送物資。(FB/大埔TAI PO)

大埔宏福苑周三發生五級火，造成重大傷亡。消防處調動140多輛消防車、60多輛救護車，動員800多名人員，並使用無人機了解災場情況。大埔民政處開放的8個庇護中心，至少900人使用。大批熱心巿民自發支援，捐出糧水、毛巾、棉被、衣物等物資，由於物資收集點眾多，需要巿民組成人鏈傳遞。

火災發生後，不少巿民自發籌集物資幫助受災民眾，並組織集合點及運送鏈，獲大批巿民響應。社交平台Facebook「大埔TaiPo」專頁有人發文，指「香港人災場自制人鏈接物資救援」，雖未有交代現場地點，但短片顯示時間為夜間，多輛載有物資的車輛駛至現場，巿民從車上搬下大箱小箱物資，再以人鏈傳遞，亦有人按個人能力以「螞蟻搬家」方式逐一搬運。現場可聽到熱心巿民不住叫換「呢邊呢邊，唔該」、「呢度(通)過」，通力合作發揮互助精神。

網民： 人間有情！同心協力！

不少網民雖未能到現場支援，仍紛紛留言感謝及鼓勵「感謝所有義士」、「人間有情！同心協力！讚！」、「香港人愛心。一方有難八方支援」、「香港人團結，大埔平平安安」、「再顯香港精神」。另有不少商店免費派發暖貼，有食肆通宵開放方便巿民，亦有市民捐出電話充電器，讓受影響的居民與家人聯絡。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔宏福苑五級火-大批巿民自發深夜組人鏈運送物資-網民-人間有情-有片-/622566?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral