大埔宏福苑五級火｜大火無情，人間有愛。市民自組義工團：救得一個得一個

日前大埔宏福苑的五級大火，對社區造成了無法彌補的巨災，但港人的溫情與效率更令人動容。在民政事務處開放多個臨時庇護中心的同時，無數市民自發性地湧向現場，組織成臨時義工團隊，進行物資運送及資訊統籌。

其中一位義工黎先生就爭取時間，進行最關鍵的資訊整合工作：

「我將我所知道、他們住在甚麼樓層及單位，通報給警方及消防，希望救得一個得一個，爭分奪秒」。

在救援的黃金七十二小時，這些由普通市民提供的即時、精準的失聯人數及住戶位置資訊，對於前線警消人員釐清救援目標、節省搜索時間，具有極高的實用價值，這就是危急醫療救援前的資訊急救。此外，亦有市民組織利用科技，整理救援人手地圖，讓義工能夠實時知道哪些地方急需人手協助。

在火場以外，義工們建立起了一條高效且溫暖的補給鏈。中心門外迅速堆滿了大量由市民捐贈的物資，包括食物、食水、保暖衣物、被單等等。這些物資不單是提供給暫居於臨時庇護中心的災民，亦是支援通宵應對災難的前線人員。

義工雲先生透露，他從凌晨12點多1點就已經在現場幫忙，工作是將物資從物資站運送到消防員休息站，確保他們得到即時補給。雲先生強調：

「香港有事不能不幫忙，這是我們城市應該要有的精神。」

另一位義工THOMAS，在看到火勢猛烈燃燒後，雖然前一天沒有空，但「今天凌晨看到火勢仍然在燒，就突然很想去幫忙運送物資」，這種即時的社區互助精神，正是應對大規模公共衛生緊急事件中，社會韌性的體現。更有住在附近廣福邨的學生OSCAR，表示這就是他的社區，很想「出一分力，幫到一個人就開心」。

在救災現場，除了可見的燒傷、吸入性損傷或骨科創傷外，心理創傷同樣是必須即時處理的「無形傷口」。對於失去家園、或正在等待家人最新消息的宏福苑居民而言，他們正面臨巨大的心理壓力。

宏福苑大火雖然帶來了難以磨滅的傷痛，但香港市民所展現的互助、高效與不畏難的精神，正是我們應對未來任何危機的堅實基礎。我們呼籲大眾在關注災情進展的同時，亦要支持相關機構提供充足的心理及生理健康支援，讓這份溫暖能夠持續下去。