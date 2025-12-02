大埔宏福苑五級火｜孫玉菡：身故外傭可獲80萬 傷者獲5至10萬慰問金

騙徒自稱大埔災民尋死求借錢 記者聯絡捐款者查證踢爆大話
大埔宏福苑五級火中多名外傭殉職或失蹤。勞工及福利局局長孫玉菡今日(2日)表示，會向大火中不幸身故的外僱發放總數近80萬元賠償，包括50萬元法定保償及20萬元一筆過慰問金等。
至於受傷的外傭，將根據留醫日數發放一筆過5萬元或10萬元的慰問金，生還、平安的外傭則會獲一筆過2萬元。此外，受傷及平安的外僱均可獲發2,000元儲值額的八達通。孫玉菡表示，共235名外僱在宏福苑工作，當中10人死、3人受傷、192人安全、另有30人仍失蹤。當中94人來自菲律賓、141人來自印尼。
菲律賓移工部部長Hans Leo J. Cacdac表示，菲律賓政府正與香港政府緊密合作，支援受影響外傭及家屬。領事館已為倖存者提供臨時住宿、基本物資，並協助補辦移民及身分文件，同時與香港入境處合作加快處理手續。他又提到，一名曾危殆並入住深切治療部的菲傭目前情況穩定，正安排她日後回國與家人團聚，並已向罹難的外傭家屬提供財務等協助。
大埔宏福苑火災死亡人數目前增至151人，火災起因仍在調查當中，據廉署及警方的聯合調查發現，有關承建商涉嫌為了降低維修成本，以魚目混珠的手法大量使用沒有阻燃功能的棚網，是造成火勢迅速蔓延的重要原因。對於這次嚴重的災難事故，社會都認同須釐清真相，追究責任，還死者公道。《大公報》發表社評指，有必要就事件展開全面調查，這既是必要之舉，更是回應社會期望之舉。 文章引用2018年香港曾發生嚴重的巴士翻側事故，當時特區政府成立了相關「獨立檢討委員會」，全面檢討專營巴士的安全及運作安排，發揮了積極作用。文章建議特區政府不妨參考有關做法，加以優化，邀請相關專家加入，務求全面、深入、高效，盡快找出事故原因並提出改善措施，如此才能盡快回應社會關切，建立更完善的監管制度，防止類似災難重演。 明報：當局應考慮以獨立調查或獨立檢討 《明報》亦發表社評，建議政府應該考慮以獨立調查或獨立檢討的方式，由法官領導相關調查工作。文章指出，近30年，政府曾5次成立獨立調查委員會，由大法官領導調查多宗重大事故，包括嘉利大廈大火、機場啟用混亂、教育學院風波、南丫海難、鉛水事件以及沙中線紅磡站擴建工程問題。成立獨立調查委員會跟進宏Fortune Insight ・ 8 小時前
標普:宏福苑大火慘劇將加重產險公司盈利壓力 在母企支持下仍可控
評級機構標準普爾今天表示，香港大埔宏福苑大火，相關索償損失將對財產及意外保險業界的承保業績構成壓力。標普預期，保險公司將重新檢視其風險承擔及定價策略，過去數年因競爭激烈，財產保險保費持續下降。報告為《香港火災慘劇將加重產險公司盈利壓力》，標普分析師表示：「香港財險業界今年早前已受超強颱風『樺加沙』及黑色暴雨等極端天氣事件影響，盈利已被削弱。大埔宏福苑火災的索償損失將進一步侵蝕業界的承保邊際。不過，相對於業界的資本狀況，影響應屬可控。」對中國太平保險(香港)有限公司(A/穩定/--)可能面對較其他主要保險公司更大的索償，因為該公司承保了宏福苑的財產損失及與裝修相關的第三者責任險。不過，考慮到太平保險(香港)的再保險安排，大部分損失預計將由再保險公司承擔。標普估計，近期火災造成的保留損失，或會令2025年香港財險業界的淨綜合比率上升2至3個百分點至97%-98%，相較2024年的93.2%。意味業界仍有望錄得承保盈利(淨綜合比率低於100%即代表承保盈利)。主要保險公司透過合約及超額損失再保險計劃，有助減輕其保留損失。業界整體再保險使用率約為35%，其中物業使用率更高，約為60%。此外，大infocast ・ 5 小時前
公立醫院為宏福苑火災傷者提供醫療服務 費用全額豁免
特區政府繼續跟進大埔宏福苑火災的支援善後及調查工作，截至周一(1日)下午1時，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到外界捐款達13億元，連同政府投入的3億元啟動資金，基金總額已有約16億元。政府早前宣布基金會就每位死難者向家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金，已處理首批18宗個案。政府也宣布基金會向每戶受影響家庭發放5萬元生活津貼，昨已處理首批20個五萬元生活津貼個案。 發言人表示，政府自11月27日晚陸續向每戶受影響居民提供1元的應急補助金，截至昨日下午4時，已為超過1,900戶登記，並向1,861戶派發相關應急補助金。 此外，政府會再發放四項特別補助，分別為受傷補助、學生補助、工友補助和外籍家庭傭工補助，受傷補助金額為5至10萬元，學生補助、工友補助和外籍家庭傭工補助2萬元。 截至昨日上午，約945名居民已入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍/營舍或酒店房間；另有1,470名居民入住房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會項目的單位。此外，政府繼續開放兩個庇護中心，供有需要的居民使用。 政府與資訊科技業界構建的物資捐獻網上平台(www.taipodonation.hk)於周日(30日)開始AASTOCKS ・ 8 小時前
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 2 天前
大埔宏福苑五級火｜倖存者阿Wil：打開門，眼前就一黑，連呼吸都是奢侈
大埔宏福苑五級火｜日前大埔宏福苑發生的五級大火，造成了嚴重的生命損失，死亡人數增至94人，另有78人受傷。這場社區浩劫，讓無數家庭陷入絕望。這場社區浩劫，讓無數家庭陷入絕望。然而，在一片焦土之中，亦有英勇和專業救援的故事。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：Lim ALim@大埔 TAI POMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
郭秀雲低調協助宏福苑動物救援 攬實狗狗獲狗主致謝 過往多此為救動物出力曾被辱罵
郭秀雲（Sharon）參加1988年國際華裔小姐獲得季軍，曾拍攝《嘩鬼有限公司》、《我為卿狂》等電視電影，拍畢1997年《完全結婚手冊》後就淡出娛樂圈。一向熱愛動物嘅郭秀雲除咗養過麻鷹、貓頭鷹、馬騮、豹貓、鬃獅蜥等奇珍異獸，更於淡出後成立「海峰環保教育」，不時組織及舉行海灘清潔活動望喚醒大眾對環境及動物保育嘅關注。日前，大埔宏福苑發生五級大火，郭秀雲亦有到現場協助動物救援。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
宏福苑五級火︱頭七法事周二舉行 殯儀館設公眾悼念、超渡儀式：不設「破地獄」噴火環節︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】宏福苑上周三（11月26日）發生世紀火災，過百人蒙難，明天（12月1日）將會是罹難者的「頭七」，民間設公眾悼念及超渡法例。殯儀同業專頁「賣棺材的男孩」提到，九龍殯儀館及安靈社正合作舉辦宏福苑罹難者公眾悼念，並於明天下午2時安排佛教妙嚴法師及同修的《地藏經》誦經法事，以及道教喃無師傅的超渡法事，「我們明白是次火災的情況，所以我們是次安排的道教儀式不會有「破地獄」的噴火環節」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
