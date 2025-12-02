勞工及福利局局長孫玉菡及菲律賓移工部部長Hans Leo J. Cacdac。(吳康琦攝)

大埔宏福苑五級火中多名外傭殉職或失蹤。勞工及福利局局長孫玉菡今日(2日)表示，會向大火中不幸身故的外僱發放總數近80萬元賠償，包括50萬元法定保償及20萬元一筆過慰問金等。

至於受傷的外傭，將根據留醫日數發放一筆過5萬元或10萬元的慰問金，生還、平安的外傭則會獲一筆過2萬元。此外，受傷及平安的外僱均可獲發2,000元儲值額的八達通。孫玉菡表示，共235名外僱在宏福苑工作，當中10人死、3人受傷、192人安全、另有30人仍失蹤。當中94人來自菲律賓、141人來自印尼。

菲律賓移工部部長Hans Leo J. Cacdac表示，菲律賓政府正與香港政府緊密合作，支援受影響外傭及家屬。領事館已為倖存者提供臨時住宿、基本物資，並協助補辦移民及身分文件，同時與香港入境處合作加快處理手續。他又提到，一名曾危殆並入住深切治療部的菲傭目前情況穩定，正安排她日後回國與家人團聚，並已向罹難的外傭家屬提供財務等協助。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔宏福苑五級火-孫玉菡-身故外傭可獲80萬-傷者獲5至10萬慰問金/624157?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral