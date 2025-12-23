大埔宏福苑五級火釀成多人死傷。(資料圖片／吳康琦攝)

大埔宏福苑五級火至今161人死亡，截至昨日(22日)中午，累計接收約38億元外界捐款，連同3億元啟動資金，基金總額現達41億元。當中未被火勢波及的宏志閣解封仍無期，居民流離失所。民政及青年事務局上周宣佈業主可獲發租金補助，惟有報道指局方要求宏志閣業主簽署聲明承諾，領取補助期間不會以宏志閣單位為居所或把單位出租，「本人明白這聲明的內容，及若本人明知所作陳述為虛假或不相信其為真實者。本人有遭檢控刑事罪行之虞」。民政及青年事務局昨晚在社交專頁稱，該聲明只為防止濫用資助，但局方未有提及刑事檢控的內容是否屬實。

若搬回單位 下期補助不會發放

政府上星期公布向宏福苑業主每個單位每年發放15萬元租金補助，為期兩年，總額共30萬元。民政及青年事務局在社交專頁表示，由於宏志閣尚未解封，業主現時仍可申領補助，但領取時需簽署一份聲明，內容為「不會以宏志閣單位為居所或把該單位出租」，局方強調，聲明只為防止濫用資助，若之後大廈解封，宏志閣業主即使正接受補助，仍可選擇搬回單位，但下一期補助將不會發放。

廣告 廣告

民青局表示，每年15萬元的補助，每半年發放一次，每次75000元，無需實報實銷，亦不必提交租約或租金收據。局方指，如業主選擇入住政府過渡性房屋，仍可領取全額補助，在扣除過渡屋租金後，每戶每月可餘數千元補貼生活開支。按現時過渡屋租金水平計算，兩年的租金補助額約等於過渡房屋超過6年的租金。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔宏福苑五級火-宏志閣業主領補助需簽聲明-據報若虛假陳述或刑事檢控-民青局-防止濫用/630441?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral