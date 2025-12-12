警方至今以誤殺罪名拘捕15人，包括承辦商宏業建築、工程顧問鴻毅建築師、二判棚架、外牆維修公司人員等。上周有消息指鴻毅已通知客戶公司將會結業。(路透社)

大埔宏福苑五級火發生逾兩周，造成至少160死，6人失聯。警方於大火翌日以涉嫌「誤殺」拘捕屋苑維修承建商「宏業建築工程」3名負責人，包括工程顧問兼授權簽署人黃忠基。房屋署昨向傳媒承認黃事發時屬外判供應商聘請僱員，曾調配到房署擔任外聘屋宇保養測量師，負責房委會東九龍轄下分區出租屋邨的保養維修，而黃被捕後已被外判商解僱。

翻查房委會網頁，黃忠基於2023年曾獲不同人去信房委會嘉許，包括民建聯立法會議員顏汶羽8月去信嘉許黃忠基及多名房署職員的團隊「專業認真，提升邨內的物業管理和環境衞生，令居民安居樂業」。

曾面試甄選 房署未答有否利益衝突

傳媒向房署查詢黃忠基作為工程公司負責人，同時任職政府合約測量師有否利益衝突，及是否知悉在外工作，及黃參與那些樓宇維修項目、署方會否追查相關工程質素及安全，房署均未有正面無回應。

房署指黃忠基屬專業服務供應商聘請的僱員，曾調配到房屋署擔任外聘屋宇保養測量師，只負責房委會東九龍轄下分區出租公共屋邨的保養維修工作，與居屋屋苑維修工程無關。在11月28日即大火發生後的兩日，黃已被有關專業服務供應商終止其僱員身分。

房署解釋，會透過服務供應商聘請屋宇保養測量師，協助處理房署物業維修保養，改善／加建工程，包括擬備圖則和施工時間表。供應商會根據房署釐定的入職條件及條款公開招聘，其後署方會面試和甄選，由供應商與有關人士簽訂僱傭合約。署方強調雖然房屋署與受聘人士並無直接僱傭關係，但會監察其日常工作，會不時檢視及優化制度，強化相關監督措施。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔宏福苑五級火-宏業被捕授權簽署人為房屋署外判測量師-火後遭解僱/627446?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral