大埔宏福苑五級火｜宏福苑大火真相追蹤：85歲居民憶「檻過大公仔」驚心逃生！死者家屬淚訴：百幾人唔應該死，究竟邊度出問題？

大埔宏福苑五級火｜大埔宏福苑一場奪走過百條人命的五級大火，至今仍是香港人心中揮之不去的痛。日前（5日）政府就此成立的獨立委員會於中環展城館舉行「指示會議」，正式為揭開這場世紀災難的真相拉開序幕,。當日會場氣氛凝重，主席陸啟康法官帶領全場為死難者默哀一分鐘，不少居民與家屬特意到場旁聽，他們要的不只是賠償，更是要為逝者討回一個公道。

「百幾人係唔應該死」：家屬悲鳴與失落的最後通話

在指示會議現場，死者家屬 Phyllis 的身影顯得格外落寞。她的母親在大火中不幸罹難。Phyllis 憶述起火當日，她曾與母親通電話，亦是她們最後的聯繫：

「佢話畀我哋知屋企火燭、好大煙……同佢講咗幾分鐘電話，再搵佢就已經聯絡唔到」。

這短短幾分鐘，成了母女間的永別。

Phyllis 的控訴同時亦代表無數受難家庭心聲：

「佢哋百幾人係唔應該死，究竟係邊度出現咗問題呢？究竟係建築商吖，政府唔同部門有冇監察吖？」。

根據委員會首席代表大律師杜淦堃透露，目前檢視的資訊顯示，事件中存在一系列「既不可接受亦不容忽視」的結構性問題。

85歲陳太憶述被困火海9小時經過

在大火中奇蹟獲救的85歲居民陳婆婆，當日亦在女兒陪同下到場旁聽。雖然她自言以「平常心」面對，但憶述起被困火海9小時的經過，依然驚心動魄。陳太當時獨自在家，眼見黑煙湧入，她沒有坐以待斃，而是採取了一系列自救措施：開窗、開抽氣機、將風扇向窗外吹以減低煙霧積聚。

陳太提到她使用「濕口罩」代替濕毛巾，並利用風扇通風，僥倖減輕了一氧化碳的吸入。在醫學角度，火災中最致命的往往不是火焰，而是煙霧中的一氧化碳（CO）。一氧化碳與血紅蛋白的結合力比氧氣高出200倍，會迅速導致組織缺氧。雖然濕口罩能過濾部分懸浮粒子，但無法阻擋一氧化碳等有毒氣體。陳太能幸存，很大程度取決於她果斷開啟通風設備（如抽氣扇及風扇向外吹），有效降低了室內的有害氣體濃度。目前宏福苑大火共有77名傷者已康復出院，餘下2人情況穩定。

消防員的善意謊言：「檻過大公仔喇」

當中令全場揪心的，莫過於陳太描述撤離時細節。當時消防員帶領她沿樓梯落樓，經過12樓時，消防員溫柔地叮囑她：

「12樓有個大公仔，你唔使驚，你檻（跨）過佢就得喇。」

然而，飽經風霜的陳太心知肚明，那並非什麼公仔，她回應道：

「唔好呃我喇，我知道係乜嘢。」

隨後，她目睹兩名消防員將該具遺體抬走。這一幕「大公仔」的對話，反映出消防員縱使在慘烈現場，亦試圖保護長者心理免受二次創傷。陳太對此深感感激，並大讚警員與消防員的專業精神，讓她在經歷那9小時的煎熬中仍能保持平靜。

3月19日正式開審查真相

委員會主席陸啟康法官表示，調查報告需在9個月內完成，這是一項巨大的挑戰。獨立委員會的職權範圍廣泛，包括審視火災成因、樓宇維修工程施工標準、監管人員責任，甚至是否涉及圍標或不當合謀等系統性問題。

雖然目前已有約85%的理賠個案獲得處理，涉款近5.1億元，但對於痛失家園與親人的居民來說，金錢無法彌補創傷。不少居民如張女士表示，現時居住環境惡劣，只求政府盡快交代安置方案，甚至提出「原區重置」的訴求。

災難後的心理重建同樣重要，目睹慘劇的倖存者及家屬，若出現持續失眠、驚恐或閃回（Flashback）等徵狀，應尋求專業心理輔導，警惕創傷後壓力症（PTSD）。真相調查雖路漫長，但唯有徹底查明問題所在，才能避免下一個宏福苑悲劇發生。委員會已定於3月19日召開首次聽證會，屆時將有更多關鍵證據披露。