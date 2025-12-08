大埔宏福苑五級火｜宏福苑151死悲劇「竹棚成箭靶」？理大教授急澄清「非主因」。葉劉怒轟官員轉移視線找代罪羔羊：對不起逝者與家屬！

大埔宏福苑五級火｜大埔宏福苑世紀五級大火，至今釀成至少151人死亡的慘重悲劇。由於火勢在極短時間內從外牆棚架迅速垂直蔓延，社會上對導致火勢加速擴散的物料，尤其是香港常見的竹棚架，產生了極大的爭議與質疑。

宏福苑大火發生翌日（11月27日），理工大學建築環境及能源工程系副教授黃鑫炎接受外媒訪問時，談及竹棚及棚網的易燃問題，隨即成為社會討論的焦點。

黃副教授最初指出：

竹材的易燃性：

他參考了消防工程專業機構（SFPE Foundation Report 2025）的報告，確認竹材與木材一樣屬可燃物，燃燒過程相近。 助長火勢：

他認為竹是易燃物料，會助長火勢蔓延。此外，他亦提到現場的其他物料，例如塑膠圍網及發泡膠板，可能促使火勢快速擴散。 極速蔓延：

他形容外牆火焰在約「1至2分鐘內」已攀升至約30層樓高。

黃副教授點出竹棚作為可燃物料帶來的潛在風險，資深電機及屋宇裝備工程師何永業亦指出，只要在建築外牆有可燃物，加上風高物燥的天氣，以及工人的吸煙習慣等，都有機會導致同類悲劇重演。

消防顧問梁錦得則認為，棚網的燃燒性是引起大火的原因，棚網起火後才隨著竹棚向上燃燒，導致火勢迅速蔓延至高層。

黃副教授在公開評論引起廣泛爭議後，於11月30日透過學系發出澄清聲明。他承認，其言論可能給人一種印象，即竹棚架是火勢急速蔓延的「主要原因」。但他強調，這並非其原意。

他指出，竹棚架在是次火警中的實際作用，相對於其他物料的影響比重，是一個複雜的科學問題。

他認為，這需要透過系統調查及火災實驗才能判斷，且目前無論在香港或其他地方，仍未有完整研究來佐證。

他更表示自己原意是希望提醒社會，對涉及可燃物料的使用應保持警惕，尤其是在有弱勢群體居住的樓宇。黃副教授亦就多項言論致歉及澄清，包括承認「1至2分鐘蔓延至約30層」的說法，是基於觀察和形容，而非詳細調查或科學量度。他承諾日後在徹底的科學研究完成前，將避免就這類具體技術細節作進一步公開評論，以嚴守事實準確和專業操守。

在學者對竹棚架的專業評估引起公眾關注之際，政府高層也對竹棚架的去留表達了意見。政務司司長陳國基在世紀大火翌日主動提出，考慮推動以金屬棚架取代竹棚，他當時的理由是竹棚「在耐燃方面始終不及金屬棚架」。此言論立即引發輿論反彈，認為政府試圖將大火的矛頭指向竹棚。

行政會議成員葉劉淑儀隨即在報章專欄撰文，以強硬措辭批評這種「竹棚主因論」。她直言，所謂的「竹棚主因論」本質上是一種「轉移視線」。

葉劉淑儀批評道：

「宏福苑大火明顯由多種成因共同引致，任何將起火原因歸咎至單一原因的人都未做好功課。」

她形容，這是一種「偷懶的『找代罪羔羊』式思維」並表示這種做法「既對不起 151 名逝者，也對不起仍在痛苦中的家屬」。

發展局其後澄清，大火仍在調查中，尚未有定論，檢視工作是全面進行，不會只針對某一類棚架。行政長官李家超亦宣布，將會就火災成立由一名法官主持的「獨立委員會」，審視事故的起火及迅速蔓延的原因。

事實上，業界對於竹棚也有不同的看法。曾俊華曾撰文指「不應咁快判竹棚死刑」。註冊結構工程師倪學仁解釋，竹棚相對鋼棚更靈活，在抵禦強風方面亦有較高韌性；即使在火災期間被燒毀，其倒塌造成的傷害會較小。

如果單單將大火歸咎於竹棚的易燃性，就可能掩蓋了導致大規模傷亡的系統性失效問題。從醫療和消防角度看，宏福苑火災的極高致命性，主要來自有毒氣體及濃煙的快速擴散。公眾安全的核心矛盾並非竹棚本身，而是圍繞竹棚架設的棚網、發泡膠板等輔助物料是否符合阻燃標準。

警方初步調查懷疑，涉事大廈外牆使用的保護網、防水帆布及發泡膠板等，未符合防火標準，且非常易燃。註冊結構工程師倪學仁指出，業界一般會使用空心板或薄鐵片保護窗戶，以避免使用易燃或在焚燒時減少有毒氣體的物料。一旦易燃塑膠或發泡膠燃燒，會產生大量的濃煙及高毒性物質，直接導致居民吸入性損傷及急性中毒，這是造成死亡人數攀升的主因。

廉政專員胡英明揭露，涉案人士處心積慮，刻意將不合格的棚網鋪設在大廈背面，只在「棚腳」等採樣位置使用合格棚網，成功取得了測試合格的報告。胡英明直斥這種造假行為是為了約10萬元「蠅頭小利」，最終導致151人枉死，形容涉案人士「非常古惑、非常可恥」。