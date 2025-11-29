宏福苑五級火 大埔人集萬人力量送暖
大埔宏福苑五級火｜居民感謝管理員上樓逐戶拍門救出兩老 大讚彰顯人性
大埔宏福苑五級火造成多人死傷，但期間亦看到人性光輝。有居民發文感謝宏昌閣大廈管理員，在火警初期逐戶拍門，令他的父母能及時逃生。
逃出家門時看到火舌湧出
該名住戶在網上平台Threads發文，指父母正正住在最先起火的宏昌閣。當時兩老在家中，沒有警鐘通知，全靠大廈管理員上樓逐家逐戶拍門，令到他住在4樓的父母知悉火警，得以逃生，住戶讚揚該管理員彰顯人性。他指當管理員拍門，父母逃出家門時，火舌已經從對面單位不斷湧出，「若遲一兩分鐘，或高一兩層，後果不敢想像！」
FI專欄｜大埔宏福苑五級火 不徹查難以服眾｜林中榕
這是香港回歸以來最慘痛的人禍，大埔宏福苑五級大火，截稿時，死亡人數已升至94人，一名消防員在救援中殉職。火勢從11月26日下午於外牆維修棚架爆發，吞噬逾2000個單位的家園。 慘劇已成定局，傷痛難以逆轉，但社會最不能止於悲傷，更不能讓真相被時間沖淡。若這場可預防的災難最終只換來一份敷衍的報告、幾個低層背鍋者、幾條不痛不癢的改善建議，那才是對死者最大的二次傷害。 不徹查，難以服眾；不追責，無以重建公眾對政府、對制度、對這座城市的信心。 首先必須正視的，是這場火災本質上是一場「系統性失守」的惡果，而非單純意外。火種來自外牆維修棚架，這一點已獲初步確認：每戶窗外更被發泡膠板包裹，火勢如脫韁野馬，垂直竄升至上層單位。而且不少住戶指出未有聽到任何火警鐘聲，是否火警系統全部失靈？這場火災，由外到內都充滿問題。 更令人震驚的是，勞工處去年回覆宏福苑的居民的查詢電郵中指出，維修工程「不涉及明火」，故「棚架火險相對較低」，並強調勞工法例「不涵蓋棚架阻燃標準」，處方能否解釋如何得出這個結論？ 為何勞工處未要求強制防火塗層或金屬替代物料？為何未在工程啟動前進行火險評估？這些事實，暴露了監管從源頭即已失靈：註Fortune Insight ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜193郭嘉駿主動運物資 江若琳開店通宵為災民提供食物 藝人落手落腳送暖
大埔宏福苑宏昌閣昨日下午（26日）發生嚴重火災，棚架起火後迅速蔓延，火勢在短短一小時內升至四級，傍晚再升為五級，波及附近多幢大廈。直至今晨，仍未完全救熄火災，火警已造成44人死、279人失聯下落不明，其中包括一名消防員殉職。這場火災成為全港最關注的新聞之一，不少市民與藝人都密切留意救援進展，同時以不同方式伸出援手。Yahoo Food ・ 2 天前
宏福苑大火｜王喜指低於40米高可加租 言論惹不滿被轟：覺得自己好幽默？
大埔屋苑宏福苑於11月26日發生五級火警，截至11月27日晚上11時搜救人員仍在進行搜索，死傷人數不斷增加，包括一名消防員喺火災中殉職。前TVB藝人王喜於宏福苑大火期間頻頻於社交平台出Post，當中一句「物業低於40米高嘅業主可以放膽加租」，震驚網民。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑大火｜政府擬棄竹棚轉金屬架 林超英：「圍網、發泡膠先係禍首」 ｜多個屋苑急拆棚網｜工程師料樓宇結構未嚴重受損
大埔宏福苑周三（26日）爆發五級大火轟動社會，政府昨晚（27日）表示，日後地盤將全面棄用竹棚，改採金屬棚架。前天文台台長林超英其後在社交平台發文，直指「易燃的圍網和發泡膠是明顯的物質禍首」，質疑「被追究的對象竟然是不易燒着的竹？」又反問：「為乜保護棚架工人嘅『圍網』，會變成毀人家園嘅兇手？」閱讀更多：傳中國太平承保宏福苑 財險賠償上限20億 股價曾瀉8%宏福苑五級火釀44死 3.3億維修期間肇禍 天價大維修工程再成焦點「屋宇更新」保業界長 惹民怨？他追溯至2009年推出、為工程界保就業的「屋宇更新大行動」，指「全港無數人吃了大茶飯團夥的苦」，除要付出金錢，居民長期在「不人道的全面圍封」下生活，無人理會；如今更要承受火災的死亡威脅，監管必須檢討。資料顯示，宏福苑早在2016年接獲政府發出強制驗樓通知，至去年1月才通過涉資3.3億元的大型維修工程，同年7月正式動工，工程包括外牆打鑿、管道更換、石屎修葺及窗眉重建等；外牆棚架自去年8月起陸續搭建，事發時屋苑8幢大廈正同步施工。多個屋苑急拆棚網 網民斥：「肯定有問題」是次工程涉及外牆棚架及棚網的阻燃性成為今次關注焦點。有網民指多個正進行大維修的28Hse.com ・ 22 小時前
世紀火災｜宏福苑五級火未熄 多個屋苑工程急拆網 業界：阻燃網僅指引非強制
大埔宏福苑五級火警持續燃燒逾24小時，造成至少44人死亡、58人受傷，包括一名消防員不幸殉職，火勢至今仍未完全撲滅。社交媒體平台Facebook專頁「我們都是在石籬長大的」上，有網民上載照片並發帖指「怡勝花園拆網中」，迅速引發網上熱議，多名網民質疑維修承辦商拆除保護網的時機，留言稱「今日忽然拆網肯定有問題」、「琴日唔拆依家先拆」，另外多個屋苑被發現拆棚網，包括黃埔花園及怡樂花園。BossMind ・ 1 天前
大埔宏福苑大火持續兩日，造成多人死傷。今明兩日（28-29日）舉行的MAMA頒獎禮將繼續舉行，港產男團MIRROR宣布因火災不會出席頒獎禮。官方亦宣布將以「支持香港」作為活動主調，為香港提供正能量，並調整各項表演環節，例如於活動上舉行默哀儀式，及作出捐款支持受影響家庭，表示：「希望為觀眾帶來精心演出，同時能為大家帶來關懷和力量。」Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
大埔宏福苑五級火｜消防逐層破門搜索 稱未放棄任何一個求助
大埔宏福苑發生五級大火，火勢一度蔓延多座大廈，釀成嚴重傷亡。消防處交代最新進展指，死亡人數增加至55人，現場有51人證實當場死亡，4人送院後不治。 4座大廈大致救熄 男長者由天台救出 消防表示，現場共有4座大廈火勢已大致救熄，其中3座火勢受控，相關大廈的求助個案已全部處理。行動中，消防隊伍今早於其中一座大樓天台救出一名男性長者，再轉移至地下。 逐層上樓破門搜索 消防處指，現時正「一層層推進上樓」，每個單位都會破門進入，進行徹底搜索，強調「到呢一刻從來冇放棄過」，亦不排除其後仍可救出更多傷者。處方形容，現場溫度極高，加上大廈外圍維修竹棚及棚網有倒塌危機，火場範圍龐大，是前線消防員面對的最大挑戰之一。 341宗求助279宗已處理 未評估個別求助生存率 截至下午2:50，處方共接獲341宗求助個案，已成功處理當中279宗，並持續回覆餘下查詢電話，但承認部分電話一度未能接通，如成功聯絡將即時派出搜救小隊登樓搜索。 消防處強調，現階段不會就個別求助個案的生存率作評估，行動首要目標仍然是撲滅火警及搜救被困居民。 98架救護車到場 前線醫護搶救傷者 醫護方面，當局已調派共98輛救護車及大批醫護人員到Fortune Insight ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜梁君彥出席前高級公務員協會晚宴惹爭議 拍攝到致辭時露出笑容
大埔宏福苑五級火造成多人死傷，立法會主席梁君彥被拍攝到昨晚出席前高級公務員協會晚宴，他指事件符合政府指引，希望社會不要挑撥大家。 由網上圖片可見，前高級公務員協會昨晚舉行周年大會及晚宴，活動主題是「全心全意支持立法會換屆選舉」，現場放置宣傳立法會選舉的易拉架。投影片寫上哀悼殉職消防員何偉豪的字眼，立法會主席梁君彥am730 ・ 1 小時前
香港大埔惡火44人遇難 外牆防護網疑未達標
香港警方和消防部門周四（27 日）凌晨召開記者會宣布，大埔屋邨宏福苑火災目前已造成 44 人遇難，45 人受傷，警方已拘捕 3 名涉嫌誤殺的男子。鉅亨網 ・ 2 天前
嘉華集團與呂耀東合共捐款1000萬港元支援大埔災民
新界大埔宏福苑發生的嚴重火災事故，嘉華集團（「集團」）向火災中遇難的居民和殉職的消防員表示沉痛哀悼，並對受影響居民及家屬致以誠摯慰問。為協助受災人士渡過難關，集團宣布捐出1000萬港元，其中700萬港元由嘉華集團捐出，300萬港元由集團主席呂耀東以個人名義捐出，為受火災影響的家庭提供即時經濟援助，以解燃眉之急，支持他們重建生活。呂耀東表示：「火災無情，人間有愛。得知大埔宏福苑發生火災，造成多名市民痛失家園，我們感到非常難過。集團希望透過是次捐款，能即時為受災街坊提供一點支持，略盡綿力，協助他們應對當前困境。我們與社區同心同行，祝願所有受影響人士早日走出陰霾，重拾正常生活。」(BC)infocast ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜政府官員今早在政總默哀 今日起3日18區設弔唁處政府建築物下半旗
大埔宏福苑五級火造成多人死亡，政府總部今早舉行悼念儀式。 今早8時，行政長官李家超聯同主要官員、行政會議非官守議員及公務員在政府總部東翼前地默哀3分鐘，哀悼在大埔宏福苑火災不幸罹難的人士。 來港協助開展救災工作的港澳辦副主任徐啟方、中聯辦主任周霽、港澳辦副主任農融也有出席參與默哀。其後，李家超、徐啟方、周霽am730 ・ 1 小時前
宏福苑五級火︱大埔防火委四年獲撥款 107 萬 辦嘉年華、派防火三寶 吉祥物設計比賽花 16 萬元︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（ 26 日）下午發生火警，至下午 6 時 22 分升為五級，事故中造成 55 人死亡，包括一名消防員，另有多人受傷。事發屋苑所在的大埔區，地區防火委員會在過去約 6 年推動防火宣傳和教育，相關工作多圍繞宣傳活動、嘉年華、山火預防及家居安全等範疇。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑大火｜張柏芝王嘉爾分別捐100萬港元 韓團aespa和i-dle捐款祈願平安
大埔宏福苑日前發生五級火災，唔少機構、商戶捐出數以千萬，緊急支援救災工作，包括李嘉誠基金會、公益金、李兆基基金會等等。而唔少藝人都宣布將會出一分力，例如吳千語捐出港幣30萬元，文詠珊及高海寧分別捐出20萬元，注入「仁濟緊急援助基金」。王嘉爾宣布透過東華三院捐出100萬，張柏芝工作室亦於昨日（27日）發出公告，捐贈100萬港元：「香港新界大埔火災牽動社會各界心弦。張柏芝通過香港保良局捐贈100萬港元，專項用於火災緊急救援、受災民眾過渡安置及生活物資補給等。攜手相助，共渡難關。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
恒隆撥款1100萬港元成立「大埔宏福苑火災賑災基金」
對於大埔宏福苑昨日發生的嚴重火災，恒隆集團(00010.HK)及恒隆地產(00101.HK)深表哀痛與關注，並向所有受影響市民致以深切慰問。恒隆宣布撥款總額1100萬港元，成立「大埔宏福苑火災賑災基金」，提供現金及住宿支援。是次款項將用於支援受災居民的緊急生活開支及相關援助工作。此外，考慮到災民痛失家園，急需安身之所，恒隆將提供共20個、為期兩個月的康蘭居（Kornhill Apartments）單位作過渡性居所。恒隆亦藉此向連日來不眠不休投入救援工作的消防、警務、醫護和前線人員，致以衷心感謝及崇高敬意。「我們將繼續與社會各界攜手，為社區提供適切支援，協助市民渡過難關。」 (BC)infocast ・ 1 天前
宏福苑五級火︱宏業建築涉發泡膠封窗 業界解構各物料利弊：法團多選「平靚正」方式︱Yahoo．棚網實測片
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑昨日（26日）發生五級火，外牆竹棚及棚網燒着後，火勢迅速蔓延。當局發現大廈外牆建築物料疑未符合防火標準；在未受波及的大廈，每層電梯大堂窗外都有易燃發泡膠包封，不排除導致火勢迅速蔓延。據宏福苑工程承建商通告，外牆施工期間會使用發泡膠板將單位外牆玻璃窗遮蓋作保護，以免工程期間有碎沙石擊中玻璃窗。有專家接受《Yahoo新聞》訪問時表示，發泡膠保護性雖較高，但其實「做多咗」；業界多常用瓦通紙來封玻璃窗，但兩者都並非有阻燃性，坦言除非客戶特別要求，才會使用成本較高的噴灑「防火水」做法，或使用防火布。Yahoo新聞 ・ 1 天前