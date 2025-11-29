大埔宏福苑五級火｜居民感謝管理員上樓逐戶拍門救出兩老 大讚彰顯人性

大埔宏福苑五級火造成多人死傷

大埔宏福苑五級火造成多人死傷，但期間亦看到人性光輝。有居民發文感謝宏昌閣大廈管理員，在火警初期逐戶拍門，令他的父母能及時逃生。



居民感謝管理員上樓逐戶拍門救出兩老(Threads截圖)

逃出家門時看到火舌湧出

該名住戶在網上平台Threads發文，指父母正正住在最先起火的宏昌閣。當時兩老在家中，沒有警鐘通知，全靠大廈管理員上樓逐家逐戶拍門，令到他住在4樓的父母知悉火警，得以逃生，住戶讚揚該管理員彰顯人性。他指當管理員拍門，父母逃出家門時，火舌已經從對面單位不斷湧出，「若遲一兩分鐘，或高一兩層，後果不敢想像！」

