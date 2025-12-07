大埔宏福苑五級火｜廣福休憩處悼念區今晚23:59關閉 物資分發不同機構

大埔宏福苑上月26日發生的五級大火，造成多人死傷，市民連日來往廣福休憩處獻花悼念，現場形成花海，亦有市民寫下心意卡及摺紙鶴悼念死難者。有義工周六（6日）在社交平台宣布，將於今日（7日）晚上11時59分「正式關閉花壇及留言亭」，並會將物資整合，並轉交至不同機構。

現場早前掛有手寫告示，指歡迎市民以花悼念和留言，但不鼓勵採用過激字句，又指該處的市民自發悼念活動將於星期日晚上11時59分結束。周六有自稱「廣福公園花壇及留言亭聯絡負責人」的網民在社交平台指，「多謝大家呢一星期嚟悼念逝世嘅居民...星期日23:59我們會正式關閉花壇及留言亭」，同時公布安排，在埸寵物機構義工會回收寵物用品，紙鶴及元寶等將會整合，並聯絡安靈舍負責人將大量紙製品化寶；公仔等物資，將一次過整合後轉交機構負責人。該網民強調「所有物資不會丟棄，亦沒有發生衝突的問題」，「希望大家可以好好休息，釋放壓力，願平安安全，一切安好」。

今日有義工表示，晚上將整理封鎖線內的物資。紙鶴、元寶等將交給機構送達心意。食物將會清走，玩具等物資將會分發至不同機構，至晚上11時59分才會正式「清晒全部場」。

