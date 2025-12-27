大埔宏福苑五級火｜廣福商場人流大減 租戶聯署爭取長期減租

6dcdhczcwuxs.jpg

大埔宏福苑五級火發生一個月，即使在聖誕長假期，鄰近的廣福商場人流明顯稀疏。商戶聯署，爭取領展長期減租。

廣福商場內一間琴行的租戶發起聯署，她說領展提出減租30%的方案，但不少商戶租金原本已高於同區水平，減30%只是與同區其他店舖租金相若。她在店門張貼聯署信，獲得街坊簽名支持。聯署信題為「漸漸消失的街坊情，不再平衡的生活」，內容提及「與宏福苑緊密相連的廣福商場，它被有被烈火吞噬，卻像一個靜靜無聲的陪葬者，正在迅速地、徹底地步向死亡。」

希望領展長期減租

信中續指「這些熟客的流失，是永遠無法回頭的。原本約好了要送上門的貨已經不用了，街坊暫時搬走了，甚至永遠都回不來了。商場唯一一間酒樓本應有很多家庭來做節，現在晚市只剩從前的兩三成人」。商場內的小店一間間地結業，聯署信希望政府和財團提供長期減租的方案。

領展回覆傳媒查詢，表示正積極與廣福商場及街市的商戶溝通，向他們提供適切援助，包括租金減免，有關安排可維持至租約完結或最長12個月，以日期較前者為準。領展又稱會向商戶提供彈性交租安排、豁免因延遲付款而產生的利息及服務費等。

