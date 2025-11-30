宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
大埔宏福苑五級火｜建造業工程界倡檢討大廈棚網要求 如設安全距離或分期進行
大埔宏福苑五級火發生時正進行大維修，屋苑大廈外牆正搭有棚架和棚網。建造業議會執行總監鄭定寧和工程界立法會議員盧偉國表示，未來應該檢討大廈圍網的要求，例如是否需要有一定安全距離，或需要分期逐幢進行等。
消防處每年巡過千惟檢控較少
鄭定寧在一個電台節目稱，政府2011年推出、前年更新的《建築物消防安全守則》，對工程保護網、防水油布、幕牆阻燃性等每項細節，均有適當指引和標準，認為承建商和工地人員都要根據指引克盡職守。他認為，日後應檢討有圍網的大廈是否需要設有一定安全距離，甚至就圍網設置時間定出時限、需要盡快拆除等，建造業議會和政府將推動更嚴謹的消防風險評估。
盧偉國在同一節目表示，近期多宗工地火警暴露政府對工地消防安全有疏忽，促請政府和業界加強工地消防風險評估，包括工序和工程編排是否有消防風險存在，亦認為工程可以分期進行，不要再一次過如今次般把多幢大廈圍起維修，而是應該逐幢進行以降低風險。他指，前年尖沙咀海員之家重建地盤起火後，曾就工地消防安全問題在立法會提出質詢，當時獲政府回覆消防處每年有巡查過千宗，但檢控數字較少，覺得這一方面值得檢討是否要進一步加強。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔宏福苑五級火-建造業工程界倡檢討大廈棚網要求-如設安全距離或分期進行/623488?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
