大埔宏福苑五級火｜捨身成仁！大埔宏福苑大火遺孀「逐家敲門」救5命殉難，丈夫辦寧謐告別禮圓滿送別：希望佢會滿意。

大埔宏福苑五級火｜大埔宏福苑去年11月發生一場無情的五級大火，奪去了多條寶貴生命，當中一段救人事蹟近日再次觸動港人淚腺。住在宏泰閣17樓的葉太太，在生死存亡之際放棄獨自逃生，選擇逐戶拍門通知鄰居走火警，最終以一己之力救回「四人一狗」的性命，自己卻不幸罹難。日前，葉先生為亡妻舉行了一場莊嚴告別禮，送別這位港人心中的「救人英雄」。

大埔宏福苑去年11月發生一場無情的五級大火，奪去了多條寶貴生命，當中一段救人事蹟近日再次觸動港人淚腺。住在宏泰閣17樓的葉太太，在生死存亡之際放棄獨自逃生，選擇逐戶拍門通知鄰居走火警，最終以一己之力救回「四人一狗」的性命，自己卻不幸罹難。日前，葉先生為亡妻舉行了一場莊嚴告別禮，送別這位港人心中的「救人英雄」。

丈夫含淚送別摯愛：「我只想把你留住」

葉太太的告別禮於昨日（5日）舉行，儀式遵照其生前意願，選用了簡單而安靜的形式。丈夫葉先生在社交平台上發文，向出席的親朋好友、舊同事及宏福苑街坊致謝，感謝大家在百忙中送亡妻最後一程。

葉先生對亡妻的深情令人動容，他在冬至前夕曾製作影片悼念，字裡行間充滿思念：「想看淡紅塵，淚水卻獨自徘徊」、「萬千繁華中，我只想把你留住」，更形容妻子是「刻入心底的地老天荒」。在非牟利善終機構「毋忘愛」的協助下，這場告別禮顯得寧謐而莊嚴。葉先生表示：「相信亡妻會感受到各位嘅關懷愛護……希望佢會滿意我嘅安排。」

回顧火災當天，葉太太的舉動展現了人性最光輝的一面。據葉先生透露，妻子在接到他的逃生電話後，並未立即離開現場，而是留在起火的17樓走廊，挨家挨戶拍門示警。鄰居4人及1隻愛犬因此成功逃出生天，但葉太太卻因錯失了最佳逃生時機，被迫返回屋內避難，最終在寓所內被尋獲遺體。

面對喪妻之痛，葉先生雖心情複雜、傷心難過，但他仍堅定地支持妻子的決定：

「佢用自己條命，換取四人一狗嘅生命，佢係貫徹佢嘅做人宗旨……我相信，佢喺嗰一刻嘅決定，佢係無悔嘅。」

火場中的致死原因往往並非火焰燒傷，而是吸入性損傷（Inhalation Injury），這亦是為什麼在火災中，每分每秒的逃生時間都至關重要。火場濃煙含有大量一氧化碳（CO）、氰化氫（HCN）及二氧化氮等有毒氣體。一氧化碳與血紅素的結合力比氧氣強200倍，會迅速導致人體組織缺氧、昏迷甚至死亡。

吸入極高溫的空氣會導致氣管與肺泡熱損傷，引起喉頭水腫及黏膜潰爛，造成呼吸道阻塞。濃煙中的懸浮粒子會沉積在支氣管，引發嚴重的炎症反應。在濃煙密布的環境下，人體僅需數分鐘便會因缺氧失去意識。

處理至親離世，也是人生最沉重課題之一，此次協助辦理喪禮的機構「毋忘愛」表示，能陪伴家屬處理人生最後一件大事感到榮幸，並讚揚葉太的愛與無私精神將留存港人心中心。

面對大型災難後的喪親之痛，若發現自己或身邊人出現持續性睡眠障礙、反覆回想火場片段或情緒極度低落超過一個月，建議尋求專業的心理諮詢或哀傷輔導，以免演變成創傷後壓力症候群（PTSD）。

願逝者安息，願生者能帶著這份無私的光芒，堅強地走下去。同時，也必須關注災難倖存者及家屬所面臨的心理創傷與哀傷輔導需求。