大埔宏福苑五級火發生第五日，到場獻花悼念的市民人龍延伸約兩公里。(蘇文傑攝)

大埔宏福苑五級火造成最少128人死亡，今日是事發第五日，各區市民今日都手持鮮花前往事發現場悼念，排隊人潮不斷，從廣福邨一直沿大埔河邊排隊，龍尾最少延伸至東昌街社區會堂對出的一段林村河，全長約兩公里。

居於宏福邨毗鄰廣福邨、坐輪椅的羅婆婆表示，有3名認識數十載的朋友於大火中離世，「佢哋走咗我都唔知呀」，後來才獲悉消息，「我哋喺度住咗四十幾年，幾個朋友都走咗喇，我好難過」。羅婆婆受訪期間不斷拭淚，她希望逝去的朋友可以安息，亦寄語遇難者家屬好好保重，「好好地生活，繼續活下去。」

▼排隊到宏福苑獻花悼念隊伍長2公里▼

▼市民到宏福苑獻花悼念▼

沙田消防局續有市民悼念何偉豪

另外，在火災不幸殉職的37歲消防員何偉豪，其生前駐守的沙田消防局今日繼續下半旗誌哀，門外繼續有市民到場擺放白鮮花悼念，其間有到場市民難掩悲痛，亦有家長帶同子女一同到場擺放鮮花。

▼市民到沙田消防局悼念何偉豪▼

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔宏福苑五級火-排隊獻花悼念人龍延綿兩公里-廣福邨婆婆痛失3好友-我好難過/623517?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral