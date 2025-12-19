大埔宏福苑五級火｜政府啟動解散現有法團管理委員會 委任華懋管理

030_5_0.jpg

大埔宏福苑發生五級大火。民政及青年事務局局長麥美娟公布，政府今日(19日)引用《建築物管理條例》，向土地審裁處申請解散現有業主立案法團管理委員會，委任華懋集團旗下合安管理有限公司為臨時管理人，協助業主處理火災後各項管理及後續事宜，並且不會收取任何行政費。

非一般法團有能力處理

麥美娟表示，明白居民面對巨大的困難及不安，急需適切支援，現屆法團管委會成員要處理自身家庭需要，亦要嘗試協調及跟進各項事務，加上受影響居民陸續遷往不同地區住所，接觸及協調各居民工作並不容易，宏福苑的管理面對前所未有的挑戰，非一般的法團有能力處理，故決定主動介入，今次亦是政府首次引用《條例》提出申請。她又強調今次不是接管法團，而是接管法團管委員，沒有剝奪業主的權力，反而是提供更專業的管理公司和法律顧問服務，以便行使更好的權力。

