政府官員今早在政總默哀

大埔宏福苑五級火造成多人死亡，政府總部今早舉行悼念儀式。

今早8時，行政長官李家超聯同主要官員、行政會議非官守議員及公務員在政府總部東翼前地默哀3分鐘，哀悼在大埔宏福苑火災不幸罹難的人士。

來港協助開展救災工作的港澳辦副主任徐啟方、中聯辦主任周霽、港澳辦副主任農融也有出席參與默哀。其後，李家超、徐啟方、周霽、農融和主要官員在政府總部簽署弔唁冊，向罹難者誌哀。

18區設弔唁處

由今日至12月1日，民政事務總署會於全港18區設置弔唁處，供市民簽署弔唁冊，以表達對罹難者的深切悼念。簽署弔唁冊的時間為上午9時至下午9時。

廣告 廣告

哀悼期間，全港所有政府建築物及設施的國旗及區旗會下半旗誌哀。其間，所有政府主辦的慶祝活動將會取消或延期，而政府官員會減少出席非必要的公開活動。



原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔宏福苑五級火-政府官員今早在政總默哀-今日起3日18區設弔唁處政府建築物下半旗/623322?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral