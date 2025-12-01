大埔宏福苑五級火，政府為死者家屬提供20萬元慰問金，包括地盤工人及外傭。(路透社)

大埔宏福苑五級火，死亡人數增至146人。政府及社會有一系列支援災民措施，政府早前宣布為火災每名死者家屬提供20萬元慰問金，相關安排除支援屋苑居民，也適用於外傭及任何在火災期間於屋苑內工作的人士。

建造業工會:至少4名地盤工人罹難

政府發言人回覆傳媒查詢時表示，所有不幸過身的死者、包括外傭及任何在火災發生期間於宏福苑內工作人士的家屬，均可申請。

香港建造業總工會理事長周思傑表示，已知有4名地盤工人在大火中遇難，當中3人於宏泰閣工作、1人於宏昌閣工作，還有一人尚失聯。

廣告 廣告

菲律賓駐港總領事館昨確認，1名菲傭在這次火災中離世，印尼駐港總領事館回指截至周六確認有7名印傭不幸罹難。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔宏福苑五級火-政府為死者家屬提供20萬元慰問金-包括地盤工人及外傭-/623687?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral