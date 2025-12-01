大埔宏福苑五級火︱救恩書院學生罹難取消考試 大埔浸信會公立學校暫遷教大上課

位於大埔富善邨的救恩書院，有學生不幸離世，校方啟動危機處理機制

大埔宏福苑火災至今造成146死，多人仍然失蹤。位於大埔富善邨的救恩書院，有學生不幸離世，校方啟動危機處理機制，宣布取消今明兩天（1日及2日）各級的考試，改為特別上課日，以情緒支援學生為首要任務。

救恩書院校長溫結冰指，該校有學生於火災中不幸離世，全校師生深感難過悲痛，校方已即時啟動危機處理機制，校⻑、副校⻑、輔導主任、學校社⼯及教育⼼理學家已組成專業⽀援團隊，並已召開全體教職員會議及特別早會，向師⽣交代事件。學校亦已發出通告，並聯絡離世學⽣的家⻑，致以最深切的慰問。

原訂定於12月1日及2日舉行的各級考試將會取消，今天的上課時間為上午9時至10時半，主要為班主任課，而明天上課時間為上午8時5分至下午3時50分。有關取消的考試科目所佔分數，將平均分布於本學年餘下考試。校舍今明兩天會全日開放，支援學生及家長。同時，校方提醒家長，如留意到子女的表現及情緒需要支援，可陪同學生回校，或致電學校向班主任或學校社工尋求協助。溫校長說，祈望學校與社區結連，願眾人齊心守望，並肩同行，共同渡過難關，亦請家長在這段時間多關顧子女的行為表現、耐心聆聽他們的傾訴，讓他們說出自己的感受，並給予適切的安慰及勸勉。

大埔浸信會公立學校社交平台發圖稱「只要我們相聚，那裏便是校園」。

浸信會公立學校稱「只要相聚 那裏便是校園」

另外，位於宏福苑的大埔浸信會公立學校，社交平台發圖稱「只要我們相聚，那裏便是校園」。據指校方安排學生分年級，暫遷到香港教育大學校園上課。有自稱是該校學生家長表示，學校已通知學生在未來數月都沒有可能回校上課，會安排不同學習場地。教大表示，大學為受宏福苑火災影響的學童而設的「臨時支援中心」已準備就緒，現正與區內不同學校，就課堂安排及上課細節作最後磋商，具體細節會適時公布。

