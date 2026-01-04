有災民指入住青年宿舍兩星期便接遷離令。(資料圖片)

大埔宏福苑五級火發生至今已逾月，部分居民入住由由民政及青年事務局協調的青年宿舍。今日(4日)有傳媒報道指，有入住青年宿舍僅兩個星期的災民，接獲社工通知，需要在本月遷出，即使願意交租亦不獲接納。民政及青年事務局發言人表示，政府上月中宣布推出業主租金補助，提供每年15萬元協助宏福苑業主解決中長期的住宿安排，當時已表示就酒店及青年宿舍的住宿安排，要因應營運者的房間供應。

發言人指，青年宿舍政策原意是輔助長遠青年發展，而在這段時間，不少宏福苑居民已經遷出或已計劃遷出青年宿舍，在外租住單位或搬到過渡屋。部分仍留在青年宿舍的宏福苑居民，如果在本月31日後未能及時遷往中期住宿居所，青年宿舍營運者將按實際情況酌情處理個案，並會聯同一戶一社工協助居民盡快過渡至中期住屋安排。發言人又說，青年宿舍營運者將會重啟之前暫緩的青年申請，繼續為合資格青年人提供生活空間，協助他們發展。



另外，因應服務需求，由明日(5日)起，警方進一步調整大埔火警傷亡查詢熱線(1878 999)的服務時間，為星期一至五上午9時至下午6時，公眾假期除外。



原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔宏福苑五級火-有災民入住青年宿舍接遷離令-民青局-因應營運者房間供應-不少居民已遷出/633179?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral