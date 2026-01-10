立法會議員由李家超監誓。(周令知攝)

新一屆的立法會將在下星期三（14日），進行首次的會議。行政長官李家超將會出席會議開始前的發言，同時首次的會議將主要討論由政務司司長陳國基提出有關大埔宏福苑的災後重建及支援工作議案。

今屆立法會早前完成宣誓及選出新一屆主席，下星期就會進行第一次的大會。李家超將會按《議事規則》，在會議開始前發言。而在會議中，將會集中討論宏福苑的大火，當中由陳國基動議，有關於對災民的緊急經濟支援，醫療及情緒治療的支援，善後工作，居民的住宿以及長遠安排等。

廣告 廣告

而在立法會新任主席李慧琼與政府商議後，會議將不設有質詢，並延長辯論的時間，讓議員可以提出發言。同時亦將會僅討論一項的議員議案，就是由莊豪鋒有關改善大廈維修工程的管理。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1002148/大埔宏福苑五級火-李家超將出席立法會發言-首次會議討論重建及支援工作?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral