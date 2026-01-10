跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
大埔宏福苑五級火｜林正財呼籲社會要有同理心 指本地處理創傷後遺症專業人員不足
精神健康諮詢委員會主席林正財，今日（10日）在出席新聞博覽館的講座時表示，大埔宏福苑的火災事件，不單對居民，以至整個社會的精神健康都有挑戰。他又回應指，社會有意見認為宏福苑居民的要求太多，他指不要忘記居民是受害者，他們當中有人失去家人或朋友，呼籲社會要有同理心、包容接納，與災民同行。
林正財今日出席香港新聞博覽館的一個講座，他表示宏福苑的災難，不單只對災民及親友、還有災場周圍的居民，以及整個社會，都有精神健康的挑戰。他表示精神健康諮詢委員會已為受影響的人士，提供即時的輔導，並表示對於複雜的個案，亦會轉介給臨床心理學家及精神科醫生。他表示委員會亦在宏福苑居民入住的過渡性房屋設置攤位，安排社工及醫生當值。林又表示，災後社會對應否慶祝節日等有疑問，他指將會與傳媒及港鐵公司等，經常接觸到公眾的機構商討，傳遞有關應對情緒問題的正確資訊。
對於社會上有人認為，宏福苑居民要求太多。林提醒公眾，不要忘記宏福苑居民是受害者，他們面對突如其來的狀況，許多人喪失親人及家園，很難界定當中是否公平，他表示希望社會有同理心，亦要有心理準備與災民同行一段長時間，他估計需要數以年計。他提到大埔火災的善後工作不會停下，因為能夠協助市民處理創傷後遺症的本地專業人員不足，故此要做大量的培訓。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1002233/大埔宏福苑五級火-林正財呼籲社會要有同理心-指本地處理創傷後遺症專業人員不足?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
