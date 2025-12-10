大埔宏福苑五級火︱林正財稱聖誕節慶活動應如常 停滯不前災民反而感壓力

xrdcqdnqe27z.jpg

大埔宏福苑火災後，部分喜慶活動取消，部分學校亦取消聖誕聯歡活動，有人質疑當中有「情緒勒索」成分。行政會議成員、精神健康諮詢委員會主席林正財今早(10日)在商台節目表示，經歷重大災難後悲傷是正常的，但社會總要復常，應繼續舉行節慶活動，最重要的是保持尊重態度。

林正財表示，與不同兒童心理專家討論過，社會及學校有另一個更重要的角色，是協助學生建立一個恆常的生活習慣，重新建立學生興趣，同一時間也可協助直接受災的人士走出傷痛。他形容大家像「火車」一樣有軌道，可能沒有這麼快，但都要慢慢行，當大家都逐漸復常，下一步亦都可以邀請受災同學一同參加活動。

一切以尊重為原則

林正財又提到，有災民向他反映不想社會陪自己一起長期悲傷，社會要有正常生活。反過來說如果社會太長久因傷痛停滯不前，災民反而會感到壓力，是否「拖累到大家」，因此他建議可繼續慶祝，但可控制一下尺度，不需要「狂歡」，更不應拿災難當笑話，又指人類經歷過多個挑戰，過程中有同伴支持，社會凝聚力就可以重新建立。他又提醒，聖誕節本身都是從傷痛而來，耶穌出生的年代，許多嬰孩被殺，是個充滿動盪的時代，後來經多年演化，成為紀念親人、愛、包容、歌頌世界和平的節日，所以慶祝時要尊重的態度，宣揚和平與愛。

