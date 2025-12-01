大埔宏福苑五級火｜柯創盛籲業主勿對還款太過擔心 如遇問題可聯絡房署

iru9ehqpxdk4.jpg

房委會為大埔宏福苑受影響業主提供特別按揭貸款安排，房委會資助房屋小組委員柯創盛表示，宏福苑是居屋屋苑，按道理須在銀行做借貸或按揭，有業主對於還款有擔心和憂慮，因此房委會向相關財務機構和銀行發信，希望延期償還按揭供款和本金，特事特辦提供協助。

柯創盛今早(1日)在港台節目表示，具體延遲償還的時間和額度方面，要視乎個別單位的供款或按揭，個別業主可主動聯絡財務機構或銀行了解，相信有關機構一定會遵辦。如果遇到問題亦可聯絡房屋署，相信有關安排讓街坊不用過於擔心財政壓力。

重建視乎實際樓宇質素

至於透過白表或自由市場購買單位的業主，柯創盛相信政府會一籃子去看待，想盡辦法協助。被問到有關安排會否影響房委會財政狀況，他認為居屋等同私人物業，業主與財務機構或銀行的協定，應該不會影響房委會的財政安排。如果按揭人離世，可按法律程序善後，要視乎個別單位遇到的困難去處理。他又表示，業戶回到宏福苑居住有一定困難，將來是否重建視乎實際樓宇質素，而周邊公共設施、社區配套的復修方面，政府要探討有無政策工具提供協助。

