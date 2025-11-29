大埔宏福苑五級火｜梁君彥出席前高級公務員協會晚宴惹爭議 拍攝到致辭時露出笑容

梁君彥出席前高級公務員協會晚宴惹爭議(網上圖片)

大埔宏福苑五級火造成多人死傷，立法會主席梁君彥被拍攝到昨晚出席前高級公務員協會晚宴，他指事件符合政府指引，希望社會不要挑撥大家。

由網上圖片可見，前高級公務員協會昨晚舉行周年大會及晚宴，活動主題是「全心全意支持立法會換屆選舉」，現場放置宣傳立法會選舉的易拉架。投影片寫上哀悼殉職消防員何偉豪的字眼，立法會主席梁君彥則被拍攝到站在螢幕前露出笑容。



梁君彥希望社會不要挑撥大家

梁君彥今早接受傳媒訪問，指：「他突然間遞咪給我讓我發言，我第一件事是悼念大埔今次火災事件，亦沒有提及競選活動。被捕捉到為何我笑呢？因為我說到我也快加入他們了，我也退休了，就這麼多。現在要同舟共濟，大家要守望相助，不是要挑撥起誰人做了甚麼事。」梁君彥指出昨晚的不是慶祝活動，也不是公開活動，他們有遵守政府的哀悼指引。他指當時經慎重考慮，認為需要尊重退休公務員協會的周年會議，所以逗留了短時間。

