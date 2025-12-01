騙徒自稱大埔災民尋死求借錢 記者聯絡捐款者查證踢爆大話
大埔宏福苑五級火｜梁宏正：已向1760戶發放應急錢 重覆領取個案會跟進
政府向大埔宏福苑五級火受影響居民提供1萬元應急錢，民政及青年事務局副局長梁宏正表示，截至昨晚(30日)已經收到超過1,900個申請，並且已向1,760戶派發。本星期將會向每戶派發5萬元生活津貼，以及向死者家屬發放20萬元慰問金和承擔5萬元殯葬開支，「一戶一社工」會協助居民填表領取，呼籲居民致電182183登記。
只要住在該單位就合資格
梁宏正今早(1日)於港台節目提到，應急錢及生活津貼目標是協助因火災逃生而生活受很大影響的住戶，而租戶亦是住戶，同樣有資格申請。至於如何證明有關人士身分，他稱會民政處人員會透過面談及電話了解情况，而當局目標是盡快發放。對於有業主及租戶同時申請的個案，他表示有關個案數量不多，當局正逐個跟進，強調即使有重覆登記的情况，亦會先向租客提供款項再向相關業主追討，關鍵是只要住在該單位就合資格。
已找到2000個長期住宿單位
梁宏正又指，有部分住戶在入住庇護中心後即場向政府申請應急錢，但有部分申請人以其他形式處理，未必可即時聯絡上，政府會用適切方法聯絡他們。物資方面，政府設立統一平台統籌物資，有意捐贈的市民可在平台登記內容及拍照，如有需要會主動聯絡相關人士。他指過渡性房屋內都有基本傢俱，截至昨日傍晚，青年宿舍、過渡性房屋及酒店，錄得有2,100名居民入住。長期住宿方面，應急住宿小組已找到2,000個過渡性房屋及房協的單位，短期住宿的青年宿舍及酒店亦有1,000個單位，相信可以有不同選擇予居民。
大埔宏福苑官方援助基金累收外界捐款達9億元
政府發言人上周日(30日)表示，就大埔宏福苑火災的支援善後及調查工作，政府自11月27日晚陸續向每戶受影響居民提供一萬元現金的應急補助金，以解受影響居民燃眉之急。截至昨日(30日)下午1時，已為超過1,900戶登記，並向1,420戶派發相關應急補助金。此外，政府亦會就每位死難者，向家屬發放20萬元慰問金，並由本星期開始，為每一戶受影響家庭發放5萬元生活津貼。 發言人表示，截至昨日中午12時，政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到的外界捐款達9億元，連同政府投入的3億元啟動資金，基金總額已有約12億元，會用在協助居民重建家園，是長期和持續的支援。 此外，政府與資訊科技業界構建的物資捐獻網上平台(www.taipodonation.hk)已於昨日開始運作，團體及市民可於平台登記可捐贈的物資，以便政府統一整合資料。政府亦已於大埔社區中心設立中央物資站，以統籌及妥善管理收到的捐贈物資。 應急住宿支援方面，截至昨日上午，約683名居民已入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍/營舍或酒店房間；另有1,144名居民入住房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會的單位。此外，政府繼續開放兩個庇護中心，供有需要的居AASTOCKS ・ 8 小時前
大埔宏福苑五級火｜建造業工程界倡檢討大廈棚網要求 如設安全距離或分期進行
大埔宏福苑五級火發生時正進行大維修，屋苑大廈外牆正搭有棚架和棚網。建造業議會執行總監鄭定寧和工程界立法會議員盧偉國表示，未來應該檢討大廈圍網的要求，例如是否需要有一定安全距離，或需要分期逐幢進行等。am730 ・ 1 天前
宏福苑五級火︱打風後混入不合格棚網 合格棚網放「棚腳」供採樣 廉政專員：非常可恥 鄧炳強澄清棚網導致大火︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26 日）發生五級火，至今 146 人死亡，當局至今拘補 14 名人士。廉政專員胡英明今日（1 日）表示，由於颱風破壞了宏福苑棚網，有涉案人士魚目混珠，先後購買不符合及符合阻燃標準的棚網，其中合格棚網鋪設在「棚腳」，成功取得了測試合格的報告，不合格的棚網則鋪設在大廈背面，消防人員須爬出大廈外才能採集樣本。胡英明直斥涉案人士是處心積累犯案，形容他們非常古惑、非常可恥。Yahoo新聞 ・ 35 分鐘前
大埔宏福苑五級火｜人性極光！17樓葉太捨身救5性命，丈夫淚訴：「佢係無悔嘅，但我好自責！」
大埔宏福苑五級火｜日前香港大埔宏福苑五級大火釀成過百人死傷的慘劇，火勢持續多日，無數家庭蒙受巨大痛苦，連多隻寵物亦不幸喪生。由於火勢極為猛烈，現場仍有多具遺體有待相關部門進行身份辨認工作。然而，在這場世紀災難中，一位遇難婦人的英勇事蹟近日因家屬沉痛發聲而曝光。 編輯：@Medical Inspire｜圖片來源：香港警方、Yip Ka Kui@大埔人大埔谷Medical Inspire 醫．思維 ・ 4 小時前
宏福苑五級火︱頭七法事周二舉行 殯儀館設公眾悼念、超渡儀式：不設「破地獄」噴火環節︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】宏福苑上周三（11月26日）發生世紀火災，過百人蒙難，明天（12月1日）將會是罹難者的「頭七」，民間設公眾悼念及超渡法例。殯儀同業專頁「賣棺材的男孩」提到，九龍殯儀館及安靈社正合作舉辦宏福苑罹難者公眾悼念，並於明天下午2時安排佛教妙嚴法師及同修的《地藏經》誦經法事，以及道教喃無師傅的超渡法事，「我們明白是次火災的情況，所以我們是次安排的道教儀式不會有「破地獄」的噴火環節」。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
宏福苑五級火災｜災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動 再發現有懷疑遺體（羅家晴報道）
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火災，造成至少146死，大約仍有五十人失聯，而災難遇害者辨認組再發現有懷疑遺體。 災難遇害者辨認組展開第三日搜索行動，他們早上在宏福苑對出的籃球場集合，隨後分批前往宏盛閣。約中午時分，五至六名的辨認組成員抬出懷疑遺體。七座大廈中，災難遇害者辨認組已經完成宏仁閣、宏道閣、宏建閣及宏泰閣的搜索行動，現時正進入宏盛閣。而首先起火的宏昌閣及宏新閣則未知會否今日採取行動；而附近的廣褔休憩處繼續有市民到場獻花。印尼駐港總領事館表示，截至周日確認9人罹難，一人受傷送院，仍有42人失聯。而菲律賓駐港總領事館亦確認有一名報稱失聯的菲傭罹難，一人受傷住院。#要聞now.com 新聞 ・ 4 小時前
國安處拘張錦雄 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問
香港一場奪走至少128條人命、並令數十人命危的嚴重大火，於週三（11月26日）在一個人口稠密的資助房屋屋苑爆發。震驚之後，坊間的情緒正迅速轉為憤怒。 當局表示，大廈窗戶上的不合規棚網可能助長火勢，而大火持續超過一日。 撲火行動現已結束，但仍有超過百名居民下落不明。 外界愈來愈質疑，為何宏福苑的大火蔓延得如此迅速、責任在誰，許多人更形容這是一場「人禍」。 三名負責大廈翻新工程的人已因誤殺被捕，當局亦展開貪腐調查。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前