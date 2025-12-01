大埔宏福苑五級火｜梁宏正：已向1760戶發放應急錢 重覆領取個案會跟進

SB2022梁宏正.jpg

政府向大埔宏福苑五級火受影響居民提供1萬元應急錢，民政及青年事務局副局長梁宏正表示，截至昨晚(30日)已經收到超過1,900個申請，並且已向1,760戶派發。本星期將會向每戶派發5萬元生活津貼，以及向死者家屬發放20萬元慰問金和承擔5萬元殯葬開支，「一戶一社工」會協助居民填表領取，呼籲居民致電182183登記。

只要住在該單位就合資格

梁宏正今早(1日)於港台節目提到，應急錢及生活津貼目標是協助因火災逃生而生活受很大影響的住戶，而租戶亦是住戶，同樣有資格申請。至於如何證明有關人士身分，他稱會民政處人員會透過面談及電話了解情况，而當局目標是盡快發放。對於有業主及租戶同時申請的個案，他表示有關個案數量不多，當局正逐個跟進，強調即使有重覆登記的情况，亦會先向租客提供款項再向相關業主追討，關鍵是只要住在該單位就合資格。

已找到 2000 個長期住宿單位

梁宏正又指，有部分住戶在入住庇護中心後即場向政府申請應急錢，但有部分申請人以其他形式處理，未必可即時聯絡上，政府會用適切方法聯絡他們。物資方面，政府設立統一平台統籌物資，有意捐贈的市民可在平台登記內容及拍照，如有需要會主動聯絡相關人士。他指過渡性房屋內都有基本傢俱，截至昨日傍晚，青年宿舍、過渡性房屋及酒店，錄得有2,100名居民入住。長期住宿方面，應急住宿小組已找到2,000個過渡性房屋及房協的單位，短期住宿的青年宿舍及酒店亦有1,000個單位，相信可以有不同選擇予居民。

