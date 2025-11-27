大埔宏福苑五級火，原定11月28至30日舉行的「樂施毅行者2025」活動宣布取消。(官方FB資料圖片)

大埔宏福苑五級火造成至少44人死亡及64人受傷，原定11月28至30日舉行的「樂施毅行者2025」活動宣布取消。

樂施會對事件深感痛心，並向死者的家屬及傷者致以最深切慰問，宣布取消原定於11月28至30日舉行的「樂施毅行者2025」，以便政府及救援人員集中資源，全力投入救援工作。

同時，樂施會已啟動緊急支援機制，並決定將「樂施毅行者2025」所籌得的公眾捐款及適用物資，全數撥予支援受火災影響的居民，協助他們渡過難關。

廣告 廣告

有關「樂施毅行者2025」的後續安排，將會盡快公布。樂施會再次向各位參加者、義工、合作夥伴及支持者深表歉意，並衷心感謝大家的諒解。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔宏福苑五級火-樂施毅行者2025取消-籌得捐款物資撥予災民/622645?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral