一名在大埔火災殉職的印傭獲運送回鄉安葬，離開前由「毋忘愛」為她舉辦喪禮，范寧(左)亦有出席。(FB專頁「毋忘愛」)

大埔宏福苑上月底發生五級大火，造成最少161人死亡，包括10名分別來自印尼和菲律賓的外傭。非牟利機構「毋忘愛」今日為一名殉職印傭舉辦喪禮，然後協助將遺體送往機場，然後送往印尼首都雅加達。遺體抵達雅加達後會由家人迎接，再在紅十字會全程護送下回鄉安葬。

感謝每名曾伸出援手的人

「毋忘愛」在社交平台分享消息時，引述印尼領事館人員表示，今日運回家鄉的是首名乘搭飛機回鄉的殉職印傭，希望她在過程能「走得有尊嚴、有依靠」。機構同時在帖文感謝每一位曾伸出援手的人，以及入境處、衞生署、食環署等政府部門彈性協助與迅速回應。

在港親自護送遺體的「毋忘愛」主席范寧，希望可讓她平安、享富尊嚴地踏上最後一程。范寧的母親為印尼華僑，自小經常隨家人回印尼探親，因此對當地有不一様的情感，他並向來認為家庭傭工是香港家庭的重要成員，應該如親友般對待。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/大埔宏福苑五級火-殉職印傭今運回家鄉安葬-毋忘愛-范寧-讓她平安尊嚴地走/630002?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral