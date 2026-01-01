大埔宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪未婚妻除夕發文：今日原本係我哋大日子

Kiki上載她和何偉豪仰望星空的照片。(Threads圖片)

大埔宏福苑五級火釀成最少161人死亡，包括殉職消防隊目(追授)何偉豪。他的未婚妻Kiki在除夕撰文向摯愛表達思念，提到除夕原本是兩人的大日子，未料如今已天人永隔，又帶着一個代表何偉豪的猩猩公仔搭飛機出發。

除夕傍晚Kiki於社交平台發帖，張貼兩人仰望星空的照片，以及一隻在座位上並綁好安全帶的猩猩公仔照片。她在文中提到，「今日原本係我哋約定好嘅大日子，你揀咗2025年最後一日」，又指這趟航程「真係好難捱，但我真係好想帶你一齊完成埋佢。」

Kiki不同意有人認為生命好脆弱，「因為我知你最後一刻都好盡力去救人，好努力去生存見我地(哋)」，又感謝各界一直以來的愛護和關心、航空公司的安排和照料，「你哋寫畀我嘅每一字、每一句，我都有睇晒」，祝願大家今年都平安、健康。她在文末引用歌手姜濤歌曲《Dear my friend,》的歌詞寄意，「回憶的你是最親切是最開朗，我在模仿，一樣笑，我信你化作漫天的星座，遙遠的在看。」

